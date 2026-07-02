Gia Lai phân bổ gần 29 tỷ đồng cho 14 nhiệm vụ KHCN năm 2026

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh mục 14 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ triển khai trong năm 2026 với tổng mức trần kinh phí gần 28,85 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức tuyển chọn.

Theo đó, danh mục nhiệm vụ được phê duyệt trải rộng trên 4 lĩnh vực. Ở mảng khoa học kỹ thuật - công nghệ, đáng chú ý có đề tài xây dựng ngân hàng mã vạch DNA cho khoảng 300 loài sinh vật tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng với 3,6 tỷ đồng) và nghiên cứu truy tìm nguồn phát tán kim loại nặng Cadimi trong đất trồng sầu riêng phía Tây tỉnh (Viện Công nghệ tiên tiến, với 1,8 tỷ đồng).

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Ảnh: Trần Dung

Nhóm công nghệ thông tin có 2 nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh trong quảng bá du lịch Gia Lai (Đại học Quy Nhơn, với 3,5 tỷ đồng); hỗ trợ dạy và học tiếng Jrai nhằm bảo tồn văn hóa (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, với 2,1 tỷ đồng).

Nhóm khoa học xã hội - nhân văn có 7 đề tài, bao gồm các nghiên cứu về năng lực quản trị bảo đảm an ninh con người, phòng - chống tội phạm công nghệ cao, văn hóa công sở - đạo đức công vụ, chỉ dẫn địa lý cà phê Gia Lai, chính sách kinh tế xanh, bảo tồn di sản Hán - Nôm gắn chuyển đổi số và mô hình bảo tồn nghề dệt thổ cẩm Bahnar, Jrai, Chăm H'roi gắn với du lịch cộng đồng.

Nhóm nông nghiệp có 2 đề tài: xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân đất lúa kém hiệu quả, thường xuyên bị hạn ở phía Tây tỉnh (mục tiêu hiệu quả kinh tế cao hơn tối thiểu 20% so với trồng lúa) và xác định hệ số, chế độ tưới hợp lý cho cây lúa cùng một số cây trồng cạn ở phía Đông tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyển chọn, xác định chi tiết mục tiêu, sản phẩm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí thực hiện trong năm 2026.