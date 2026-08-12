Thực hư thông tin ngày 12-8 Trái Đất mất trọng lực trong 7 giây?

(GLO)- Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, hôm nay (12-8), Trái Đất sẽ mất trọng lực trong 7 giây, khiến hàng chục triệu người thương vong. Tuy nhiên, NASA và các chuyên gia khẳng định đây là tin đồn vô căn cứ, không có cơ sở khoa học.

Những ngày gần đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin cho rằng vào ngày 12-8, Trái Đất sẽ mất hoàn toàn trọng lực trong khoảng 7 giây.

Ảnh minh họa: Internet

Theo kịch bản được chia sẻ, hiện tượng này xảy ra do 2 hố đen va chạm tạo ra sóng hấp dẫn, khiến người và các vật thể không được cố định bị đưa lên cao. Khi trọng lực trở lại, các vật thể rơi xuống, có thể khiến từ 40-60 triệu người thương vong.

Một số nội dung còn khẳng định, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã biết trước sự việc từ nhiều năm và triển khai một chương trình bí mật mang tên "Project Anchor" (Dự án Anchor) để ứng phó.

Tuy nhiên, những thông tin trên không đúng sự thật. NASA đã phản hồi với trang kiểm chứng Snopes khẳng định: Trái Đất sẽ không mất trọng lực vào ngày 12-8. Trọng lực của Trái Đất được xác định bởi khối lượng của hành tinh. Muốn Trái Đất mất trọng lực thì hệ Trái Đất, gồm lõi, lớp phủ, vỏ, đại dương, nước trên đất liền và khí quyển, phải mất khối lượng.

Qua kiểm chứng, cũng không có bằng chứng cho thấy NASA tồn tại chương trình bí mật mang tên "Project Anchor" như thông tin trên mạng xã hội. Trang web của NASA có thông tin về một sự kiện thiên văn diễn ra ngày 12-8-2026, nhưng đó là nhật thực toàn phần, không phải hiện tượng mất trọng lực. NASA khẳng định nhật thực không gây tác động bất thường đến trọng lực của Trái Đất.

Thông tin mới được VnReview đăng tải cũng dẫn ý kiến ông Từ Trường Nghi - Phó nghiên cứu viên Viện Địa chất và Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc - khẳng định chuyện "Trái Đất mất trọng lực 7 giây" hoàn toàn là tin đồn, không có cơ sở khoa học.

Theo chuyên gia này, trọng lực của Trái Đất do khối lượng của hành tinh quyết định. Trừ khi toàn bộ hệ thống Trái Đất mất đi khối lượng, trọng lực không thể tự nhiên biến mất rồi xuất hiện trở lại sau vài giây.

Lý giải cho rằng 2 hố đen va chạm, tạo sóng hấp dẫn rồi khiến Trái Đất mất trọng lực cũng không có cơ sở. Các phân tích khoa học cho thấy, sóng hấp dẫn là những gợn sóng vô hình trong cấu trúc không - thời gian, lan truyền với tốc độ ánh sáng và phải sử dụng thiết bị cực kỳ nhạy mới có thể phát hiện; chúng không thể khiến trường hấp dẫn của Trái Đất đột ngột biến mất theo kịch bản đang được chia sẻ.

Như vậy, không có chuyện Trái Đất mất trọng lực trong 7 giây vào ngày 12-8-2026. Sự kiện thiên văn có thật trong ngày này là nhật thực toàn phần, nhưng hiện tượng đó không làm Trái Đất mất trọng lực.