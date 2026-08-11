Bé gái 9 tuổi ở Canh Vinh tử vong do bệnh dại

(GLO)- Chiều 10-8, lãnh đạo UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp tử vong do bệnh dại.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là em Đ.B.T. (SN 2017, trú tại thôn Quang Hiển, xã Canh Vinh). Nạn nhân tử vong vào lúc 4 giờ ngày 10-8, sau khi đã phát bệnh dại và đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết: Em T. nhập viện vào chiều 9-8 với các triệu chứng sốt cao, sợ gió, sợ nước, sợ tiếng ồn, sợ ánh sáng kèm cảm giác hoảng loạn kích thích. Kết quả chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh dại ở giai đoạn toàn phát.

Đại diện Trạm Y tế xã Canh Vinh cho hay: Qua ghi nhận thông tin từ gia đình nạn nhân, vào khoảng ngày 10-6, em T. bị một con chó của người dân trú cùng địa phương cắn vào gót chân, cào trên vùng mặt gây vết xước. Tuy nhiên, gia đình không đưa cháu đi tiêm vắc xin phòng dại.

Trạm Y tế xã Canh Vinh đã khoanh vùng các trường hợp có tiếp xúc với em T. và đề nghị các gia đình đưa con đi kiểm tra sức khỏe.

Em T. là con gái út trong gia đình có 3 chị em gái, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Canh Vinh cho biết: Địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đây là trường hợp tử vong thứ 3 do bệnh dại trên địa bàn tỉnh Gia Lai.