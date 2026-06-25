Gia Lai ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại

(GLO)- UBND xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trên địa bàn xã vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại. Nạn nhân bị chó cắn vào cuối tháng 5-2026, phát bệnh và tử vong vào ngày 20-6 vừa qua.

Nạn nhân là ông N.V.T (SN 1970, trú tại thôn 2 Tân Bình, xã Đak Đoa). Trước đó, vào sáng 27-5, ông T. bị một con chó hoang lao vào cắn ở vùng mặt và mu bàn tay phải khi đang cho gà ăn.

Sau khi bị chó cắn, ông T. được đưa đến cơ sở y tế để xử lý vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại và tiêm vắc xin phòng dại. Đến ngày 10-6, ông T. đã tiêm được 4 mũi vắc xin.

Từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 2 ca tử vong do bệnh dại, giảm 2 ca so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Như Nguyện

Tuy nhiên, ngày 17-6, ông T. xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn và được đưa đi điều trị. Đến ngày 18-6, bệnh nhân có biểu hiện sợ nước, sợ gió nên được chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh dại thể hung dữ và tử vong vào ngày 20-6.

Qua xác minh, khu vực xung quanh nhà nạn nhân có khoảng 10 hộ dân nuôi chó thả rông, không rọ mõm và phần lớn chưa tiêm phòng dại cho vật nuôi. Ngành Y tế nhận định nguy cơ phát sinh bệnh dại tại khu vực này còn rất cao.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành chức năng đã triển khai các biện pháp phòng dịch theo quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng dại cho chó, mèo, thực hiện nuôi nhốt, đeo rọ mõm khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng và chủ động đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng ngay khi bị chó, mèo cắn hoặc cào.

Từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 2 ca tử vong do bệnh dại, giảm 2 ca so với cùng kỳ năm trước.