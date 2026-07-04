Phát hiện mới về tác dụng của việc uống cà phê

Nghiên cứu được công bố trên Clinical Gastroenterology and Hepatology cho thấy việc tiêu thụ cà phê có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh gan thấp hơn, bao gồm xơ gan, ung thư gan, tử vong do bệnh gan.

Một nghiên cứu mới cho thấy việc uống cà phê, kể cả cà phê không chứa caffeine, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ xơ gan, ung thư gan, thậm chí cả tử vong liên quan đến bệnh gan.

Cà phê trứng, thức uống đặc sản của Hà Nội là sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị đậm của cà phê cùng vị béo ngậy của lòng đỏ trứng gà được đánh bông, đây là món đồ uống thực sự hấp dẫn du khách khi đến Thủ đô. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của hơn 350.000 người tham gia từ Ngân hàng dữ liệu sinh học Vương quốc Anh (UK Biobank), những người không mắc xơ gan hoặc ung thư gan tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu, và theo dõi sức khỏe của họ trong suốt 13 năm.

Kết quả cho thấy nhóm uống từ 5 tách cà phê trở lên mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ xơ gan 32%, giảm nguy cơ ung thư gan 47% và giảm nguy cơ tử vong do liên quan đến bệnh gan 42% so với nhóm không uống cà phê.

Một nghiên cứu trước đó năm 2023 cho biết bệnh gan gây ra khoảng 2 triệu ca tử vong mỗi năm, tương đương 4% tổng số ca tử vong toàn cầu, trong đó khoảng 2/3 xảy ra ở nam giới.

Ngoài việc giảm nguy cơ bệnh, những người uống nhiều cà phê cũng có mức mỡ gan, sắt trong gan, xơ hóa và viêm gan thấp hơn.

Các xét nghiệm máu cho thấy họ có mức protein liên quan đến chức năng gan khỏe mạnh cao hơn, trong khi các dấu hiệu liên quan đến viêm và sẹo gan lại thấp hơn.

Tác giả chính của nghiên cứu, ông Ju Dong Yang, cho biết: “Kết quả của chúng tôi ủng hộ việc tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải đối với những người đã quen uống và dung nạp tốt”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nghiên cứu này không khuyến nghị bắt đầu uống cà phê chỉ vì mục đích bảo vệ gan.

Đáng chú ý, cả cà phê có caffeine và không caffeine đều cho thấy hiệu ứng tương tự, gợi ý rằng lợi ích không chỉ đến từ caffeine mà còn từ các hợp chất khác trong cà phê.

Theo đồng tác giả Shelly Lu, cà phê có thể tác động đến gan thông qua cơ chế giảm viêm và hạn chế xơ hóa, mở ra hướng nghiên cứu mới về nhóm người được hưởng lợi nhiều nhất.

Hiệu quả bảo vệ gan rõ nhất được ghi nhận ở mức khoảng 3-4 tách cà phê mỗi ngày, tuy nhiên ngay cả mức tiêu thụ thấp hơn 1-2 tách/ngày cũng mang lại lợi ích đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo, phòng ngừa bệnh gan vẫn cần ưu tiên lối sống lành mạnh như duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát đường huyết, huyết áp và cholesterol.

Tuy vậy, việc tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây tăng nhịp tim, hồi hộp, tăng huyết áp, lo âu và rối loạn giấc ngủ.

Mức an toàn chung được khuyến nghị cho người trưởng thành là tối đa khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 3-4 tách cà phê./.

Theo Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)