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Triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TTO, Dân trí)

(GLO)- Ngày 15-7, Bộ Y tế tổ chức hội nghị triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, về mặt kỹ thuật, 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối thông suốt, song chất lượng dữ liệu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống.

Vì vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ của các sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh và đặc biệt là chính quyền cấp xã - nơi trực tiếp tạo lập và cập nhật dữ liệu ban đầu.

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Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 8-7 đến 15-10. Ảnh: Dương Liễu/TTO

Đối với nhiệm vụ tạo lập sổ sức khỏe điện tử toàn dân, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: Đây không chỉ là công việc của ngành Y tế mà cần có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an các cấp.

Cụ thể, Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 8-7 đến 15-10. Chiến dịch hướng tới từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất và bảo đảm mỗi người dân đều có 1 sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe liên quan từ các cơ sở khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Đây sẽ là nền tảng phục vụ quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngành Y tế trên nền tảng dữ liệu số.

Trong quá trình triển khai, các địa phương sẽ phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đăng ký nhu cầu khám sức khỏe định kỳ và sử dụng sổ sức khỏe điện tử.

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