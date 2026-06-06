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Sắp hình thành sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

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ANH TÚC ANH TÚC (theo Znews, Dân Trí, NLĐ)

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1551/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 31-5, kèm hướng dẫn thu thập, cập nhật và liên thông dữ liệu khám sức khỏe, khám chữa bệnh để tạo lập và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Theo hướng dẫn mới, dữ liệu sức khỏe của người dân sẽ được hình thành từ 2 nguồn chính gồm kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tại các cơ sở y tế và dữ liệu khám chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ.

Từ nguồn dữ liệu này, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo lập và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

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Lịch sử khám chữa bệnh sẽ được tích hợp trên VNeID. Ảnh: Linh Chi/Dân Trí

Khi hệ thống hoàn thiện, người dân có thể dễ dàng tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, kết quả khám sức khỏe, thông tin sức khỏe cá nhân và nhiều dữ liệu y tế liên quan ngay trên điện thoại.

Theo Bộ Y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử không chỉ giúp giảm thủ tục hành chính mà còn hỗ trợ các cơ sở y tế khai thác hiệu quả dữ liệu đã được lưu trữ. Nhờ đó, bác sĩ có thể tiếp cận nhanh tiền sử bệnh tật, kết quả khám và quá trình điều trị của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, đồng thời hạn chế việc thực hiện lại các xét nghiệm hoặc thủ tục đã có trước đó.

Về lâu dài, dữ liệu sức khỏe được cập nhật liên tục sẽ giúp theo dõi sức khỏe cá nhân một cách toàn diện hơn, hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Để bảo đảm tính chính xác và đồng bộ, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh cập nhật dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc lên hệ thống trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đợt khám.

Đối với dữ liệu phát sinh trước thời điểm hướng dẫn có hiệu lực, việc đồng bộ phải hoàn thành trước ngày 15-7-2026. Dữ liệu khi kết nối, liên thông cũng phải đầy đủ, chính xác và được ký số để xác thực nguồn dữ liệu, bảo đảm tính toàn vẹn trong quá trình khai thác, sử dụng.

Hạ tầng phục vụ chuyển đổi số y tế hiện cũng đang được đẩy mạnh. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên cả nước đã sử dụng căn cước công dân gắn chip trong quy trình tiếp nhận bệnh nhân.

Hệ thống đã ghi nhận gần 400 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế thành công, hơn 647 triệu lượt dữ liệu khám chữa bệnh được tiếp nhận và trên 254 triệu lượt tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại đã được liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành Y tế tiến tới quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân một cách liên tục trên môi trường số.

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