Chuyển đổi số y tế: AI mở hướng chăm sóc sức khỏe thông minh

(GLO)- Chuyển đổi số y tế đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, trong đó hợp tác quốc tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực quan trọng thúc đẩy ngành Y tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Những thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản vừa được công bố cho thấy lĩnh vực y tế số đang chuyển từ định hướng sang hành động cụ thể.

Ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vân Anh

Ngày 19-5 tại Hà Nội, FPT và Tokushukai - tập đoàn y tế tư nhân lớn của Nhật Bản - đã công bố hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ cùng phát triển các giải pháp công nghệ hiện đại, thúc đẩy ứng dụng AI, dữ liệu số và hệ thống quản trị thông minh tại các cơ sở y tế của Việt Nam và Nhật Bản.

Đáng chú ý, phía Tokushukai cho phép FPT và các công ty liên kết sử dụng thương hiệu của tập đoàn trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quản trị bệnh viện và hệ sinh thái y tế hiện đại của Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ công bố hợp tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, chuyển đổi số y tế không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là quá trình đổi mới toàn diện từ quản trị, vận hành đến cung cấp dịch vụ, với mục tiêu cao nhất là chăm sóc sức khỏe người dân hiệu quả và bền vững hơn.

Lãnh đạo hai tập đoàn công bố hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Trần Huấn

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cũng kỳ vọng việc kết hợp thế mạnh công nghệ của hai nước sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số y tế, đồng thời mang đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến cho người dân.

Trong bối cảnh đó, AI đang nổi lên như “trợ lý số” hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị. Nhiều chuyên gia nhận định việc liên thông dữ liệu y tế, xây dựng bệnh viện thông minh và ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh, dự báo nguy cơ bệnh tật sẽ giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, giảm áp lực cho hệ thống y tế.

Ngành Y tế Việt Nam hiện đặt mục tiêu đẩy mạnh số hóa hồ sơ sức khỏe, phát triển dữ liệu y tế dùng chung và tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Các chương trình hợp tác với Nhật Bản được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số mà còn mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh trong tương lai.