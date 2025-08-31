Danh mục
Xây dựng Đề án "Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045"

(GLO)- Đây là một trong những nội dung Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Lê Quang Hùng nhấn mạnh tại Hội nghị đánh giá công tác y tế tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2025 diễn ra ngày 29-8, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tham dự hội nghị có các Phó Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, các đơn vị, bệnh viện trực thuộc Sở Y tế ở địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

z6956908932507-7196a7d5883357df4aca3c5cb889d505.jpg
Bác sĩ CKII Lê Quang Hùng- Giám đốc Sở Y tế Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Theo Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.500 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 1.370 ca so với cùng kỳ năm 2024; không có trường hợp tử vong; ghi nhận trên 500 ca mắc tay chân miệng (không có tử vong), giảm 94 ca mắc so với cùng kỳ năm 2024. Riêng bệnh sốt phát ban nghi sởi gia tăng mạnh với 4.118 ca (1 trường hợp tử vong); trong đó có 597 ca dương tính với sởi.

Qua sàng lọc, xét nghiệm, toàn tỉnh phát hiện 13 ca nhiễm HIV mới nâng số phát hiện HIV/AIDS từ đầu năm đến nay lên 89 người, ghi nhận 3 ca tử vong do AIDS từ đầu năm đến nay. Hiện toàn tỉnh đang quản lý lên 1.200 người nhiễm HIV/AIDS.

Đối với tiêm chủng mở rộng, số trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ, đạt tỷ lệ 54,2%. Trong tháng 8-2025, không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm, không có trường hợp mắc sốt rét… Công tác khám chữa bệnh được triển khai hiệu quả, đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Các lĩnh vực khác như: Dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, các chương trình y tế và công tác chuyên môn khác được triển khai đúng kế hoạch theo yêu cầu đề ra.

z6956908870685-298167d5afbf158e6953e15e59d77d63.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về một số hạn chế, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ tiến tới thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 9-2025 nói riêng và công tác y tế từ nay đến cuối năm nói chung.

Kết luận tại hội nghị, bác sĩ CKII Lê Quang Hùng- Giám đốc Sở Y tế đánh giá các kết quả đạt được của ngành Y tế trong tháng 8 nói riêng, từ đầu năm đến nay nói chung. Đặc biệt, sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn nhiều khó khăn nhất định nhưng toàn ngành Y tế đã nỗ lực thực hiện tốt và hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để gián đoạn các hoạt động y tế và đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu ngành Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được và triển khai có hiệu quả công tác y tế trong thời gian tới. Trong đó, toàn ngành tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2025 của UBND tỉnh; hoàn thành việc triển khai Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 9-2025; tiếp tục xây dựng Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026- 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các đơn vị tiếp tục quan tâm mảng y tế dự phòng và khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường chỉ đạo công tác phòng-chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; triển khai đảm bảo công tác y tế trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

z6956908903624-9bb42a93dcacfb7e531e78431877ef84.jpg
Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của đại diện các đơn vị y tế nhằm góp phần nâng cao công tác y tế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động duy trì và nâng cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số và các chương trình, dự án y tế khác đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị người đứng đầu các đơn vị nâng cao năng lực quản trị, điều hành đảm bảo các hoạt động y tế triển khai thông suốt, hiệu quả; xây dựng và củng cố nguồn nhân lực y tế chất lượng, tăng cường phát triển đảng viên trong ngành Y tế. Các đơn vị tiếp tục nâng cao thái độ, chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tổ chức khảo sát, đo lường chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công…

null