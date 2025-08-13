Danh mục
Gia Lai: Tập trung kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm

THẢO KHUY
(GLO)-Sở Y tế vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là các bệnh truyền nhiễm.

Đây là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh nhiều dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, sởi, bệnh dại và các bệnh truyền nhiễm khác; khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; tăng cường giám sát dịch bệnh, kiểm dịch y tế biên giới và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tỷ lệ bao phủ trên 95%.

sxh.jpg
Phun thuốc phòng dịch sốt xuất huyết tại các địa phương. Ảnh: Thảo Khuy

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, phân loại và cách ly, điều trị bệnh truyền nhiễm. Các đơn vị phải thiết lập khu vực điều trị riêng, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn và hướng dẫn người bệnh, người nhà về các biện pháp phòng lây nhiễm, đảm bảo an toàn ngay trong môi trường y tế.

Theo thống kê của Sở Y tế, từ ngày 30-7 đến 5-8-2025, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết (tăng 4 ca so với tuần trước), 14 ca nghi sởi, 15 ca tay chân miệng và 1 ca bệnh dại tử vong. Lũy kế từ đầu năm, Gia Lai có 1.321 ca sốt xuất huyết, 4.107 ca nghi sởi (594 ca dương tính), 483 ca tay chân miệng và 6 ca mắc bệnh dại tử vong. Một số ổ dịch sốt xuất huyết mới xuất hiện tại các xã Phú Thiện, Chư Prông, Ia Hiao cho thấy nguy cơ tiếp tục lan rộng.

1-3.jpg
Trong tuần, toàn tỉnh ghi nhận 15 ca mắc tay chân miệng, giảm 3 ca so với tuần trước.
﻿Ảnh: Thảo Khuy

Sở Y tế cũng cảnh báo nguy cơ từ bệnh Chikungunya - bệnh truyền nhiễm do muỗi Aedes (loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết) gây ra. Đến nay, bệnh đang bùng phát tại nhiều quốc gia với hơn 240.000 ca mắc và 90 ca tử vong. Riêng tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) - khu vực có giao thương thường xuyên với Việt Nam - đã ghi nhận hơn 7.000 ca kể từ tháng 6, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào nước ta.

