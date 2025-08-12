Danh mục
Gia Lai tăng cường phòng-chống dịch bệnh Chikungunya

(GLO)- Ngày 11-8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Công văn số 1362/SYT-NVY chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các trung tâm Y tế trực thuộc về tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh Chikungunya.

Theo Sở Y tế, hiện nay, tình hình dịch bệnh Chikungunya trên thế giới đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt đã ghi nhận đợt bùng phát dịch lớn tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)-khu vực có giao thương, đi lại thường xuyên với Việt Nam.

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do muỗi Aedes (cùng loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết) truyền, có nguy cơ xâm nhập và bùng phát thành dịch lớn nếu không có các biện pháp phòng-chống kịp thời.

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh Chikungunya xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị đầu mối, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp phòng- chống dịch bệnh Chikungunya. Chủ động chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị để đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra. Tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại các cửa khẩu và giám sát tại cộng đồng, đặc biệt chú ý những người về từ các quốc gia, khu vực đang có dịch.

73bca7e2880c2b78e1a755ccf00d6171.jpg
Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng-chống dịch Chikungunya. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các cơ sở khám-chữa bệnh để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định. Tổ chức giám sát véc tơ truyền bệnh tại các khu vực trọng điểm, khu vực cửa khẩu, khu vực có nguy cơ cao. Hướng dẫn các trung tâm Y tế triển khai chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại những vùng nguy cơ.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng-chống dịch bệnh Chikungunya cho cán bộ y tế các tuyến. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng và phổ biến các tài liệu, khuyến cáo phòng bệnh cho người dân và các đối tượng nguy cơ. In ấn và cấp phát các tài liệu truyền thông theo hướng dẫn của Cục Phòng bệnh.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức tốt việc phân luồng, sàng lọc bệnh nhân; thực hiện nghiêm túc việc khai thác yếu tố dịch tễ của những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ (sốt, đau khớp, nổi ban) để phát hiện sớm ca bệnh. Tổ chức thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Đảm bảo sẵn sàng thuốc, vật tư, trang thiết bị, giường bệnh để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế.

Các Trung tâm Y tế trực thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm Y tế trực thuộc tham mưu UBND xã, phường triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Chikungunya. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng, báo cáo ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xử lý kịp thời.

Đồng thời, chủ động triển khai các hoạt động phòng-chống dịch, lồng ghép với các hoạt động phòng-chống sốt xuất huyết đang được triển khai trên địa bàn. Chủ động triển khai các hoạt động diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy tại các khu dân cư, nguy cơ cao, nơi có nhiều người đi lại từ vùng dịch về. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng để người dân nhận biết các dấu hiệu của bệnh và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và gia đình.

