Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Gia Lai 6.000 liều vaccine và huyết thanh phòng uốn ván

(GLO)- Theo PGS.TS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung-Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, ngày 25-11, Viện đã tặng Sở Y tế tỉnh Gia Lai 4.000 liều vaccine VAT (uốn ván-bạch hầu) và 2.000 liều SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván).

Thời gian qua, mưa bão gây ngập úng và sạt lở tại nhiều địa phương ở Gia Lai, kéo theo nguy cơ tai nạn trong quá trình thu dọn, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng.

Các vết thương trầy xước, nhiễm bẩn dễ làm tăng nguy cơ mắc uốn ván-bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh tặng 4.000 liều vắc xin VAT và 2.000 liều huyết thanh SAT cho Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bộ Y tế

PGS.TS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung cho biết: Lượng vaccine và huyết thanh được bổ sung sẽ giúp ngành Y tế tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó, xử trí các trường hợp chấn thương, nhất là ở những khu vực còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế. Đồng thời, nguồn hỗ trợ này góp phần đảm bảo an toàn cho các lực lượng tuyến đầu như cứu hộ, Quân đội, Công an và nhân viên y tế.

Trong đợt hỗ trợ, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) phối hợp với Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh trong việc kết nối và cung ứng nguồn vaccine, sinh phẩm thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của địa phương.

PGS.TS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung (trái) giám sát dịch tễ, đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Thảo Khuy

Việc trao tặng 4.000 liều VAT và 2.000 liều SAT không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện sự sẻ chia với người dân vùng thiên tai, đồng thời khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa các viện nghiên cứu, đơn vị sản xuất và ngành Y tế Gia Lai trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng.