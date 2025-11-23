Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế cấp xã

Thông tư quy định, Trạm Y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là UBND cấp xã).

Trạm Y tế xã thực hiện thực hiện nhiệm vụ của cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và phục hồi chức năng cho người bệnh... (ảnh minh họa).

Trạm Y tế cấp xã chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài sản, tài chính của UBND cấp xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và các đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Trạm Y tế cấp xã có chức năng cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh; quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội; dân số; an toàn thực phẩm; dược; thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư quy định, Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn về phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng; khám bệnh, chữa bệnh; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản; bảo trợ xã hội; an toàn thực phẩm...

Về phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng, Trạm Y tế xã thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS: giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm người mắc bệnh; tiêm chủng phòng bệnh, điều trị dự phòng; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý, khắc phục hậu quả của dịch bệnh và các biện pháp phòng-chống yếu tố nguy cơ làm phát sinh, lây lan dịch, bệnh theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh không lây nhiễm: giám sát, kiểm soát và phòng, chống các yếu tố nguy cơ; giám sát, sàng lọc phát hiện, quản lý, tư vấn, theo dõi, chăm sóc sức khỏe các đối tượng nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm theo quy định của pháp luật.

Về khám bệnh, chữa bệnh, Trạm Y tế xã thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp cấp cứu, tai nạn, tình trạng khẩn cấp xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ của cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và phục hồi chức năng cho người bệnh theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật; thực hiện khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình theo quy định của pháp luật...

Về an toàn thực phẩm, Trạm Y tế xã thực hiện các hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; phối hợp điều tra, truy xuất, giám sát, xử lý và khắc phục các sự cố về thực phẩm, các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; giám sát mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với loại hình thức ăn đường phố; phối hợp hướng dẫn, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Về bảo trợ xã hội, Trạm Y tế xã cung cấp dịch vụ công tác xã hội: tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá nhu cầu và hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, nạn nhân bị mua bán, bạo lực, người có rối nhiễu tâm trí hoặc rối loạn tâm thần; tư vấn, hỗ trợ tâm lý, kết nối chuyển gửi đến các cơ sở, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Quản lý trường hợp, theo dõi, giám sát và can thiệp tại cộng đồng; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân và mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội tại cộng đồng để triển khai các hoạt động công tác xã hội theo quy định của pháp luật.

Trạm Y tế xã thực hiện lập, quản lý hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật; triển khai các gói dịch vụ y tế cơ bản theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế.

Tham gia các dự án, chương trình thuộc lĩnh vực y tế theo quy định của cấp có thẩm quyền; thực hiện kết hợp quân - dân y theo đặc điểm, tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật.

Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế cấp xã theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý chất lượng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; ứng dụng phát triển khoa học kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn; hợp tác quốc tế theo tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật...

Về cơ cấu tổ chức của Trạm y tế cấp xã, thông tư quy định lãnh đạo Trạm Y tế cấp xã gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và của cấp có thẩm quyền.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trạm Y tế cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, cho thôi giữ chức vụ quản lý theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức tối thiểu thuộc Trạm Y tế cấp xã gồm có: Văn phòng hoặc Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội; Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm; Khoa Khám bệnh, chữa bệnh; Khoa Dược, thiết bị y tế, cận lâm sàng.

Các điểm trạm là tổ chức trực thuộc Trạm Y tế cấp xã, được tổ chức để triển khai thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế cấp xã bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế cho người dân.

Giám đốc Trạm Y tế cấp xã ban hành chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác đối với các tổ chức thuộc Trạm Y tế cấp xã.

Thông tư 43/2025/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ 1-1-2026.