Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Gần 1 tuần sau trận lũ lịch sử, nhiều khu vực ở phường Quy Nhơn Bắc vẫn ngổn ngang, bùn nhão đặc quánh phủ kín khắp nơi.

Bộ đội tham gia dọn dẹp tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn.

Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (hai cơ sở chịu thiệt hại nặng nề do ngập sâu), lớp bùn đất đặc quánh phủ kín cả tầng 1. Những ngày qua, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh) đã được điều động về đây để dốc sức hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ.

Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn Võ Kiên Cường không giấu được xúc động: “Bệnh viện bị ngập sâu nên việc tổng vệ sinh, kê dọn trang-thiết bị y tế sau lũ gặp muôn vàn khó khăn. Hơn nữa, rất nhiều khoa, phòng bị ngập, chưa kể là khuôn viên khi lũ rút cũng để lại nhiều bùn. Nếu chỉ lực lượng trong bệnh viện dọn thì không biết khi nào mới xong nổi. Rất may là bộ đội về hỗ trợ kịp thời, cơ bản đã sạch sẽ, những phần còn lại sẽ nhanh chóng được khắc phục”.

Sau mưa lũ, bùn non hiện hữu ở rất nhiều khu vực khiến việc khắc phục của bộ đội rất vất vả.

Nhiều đơn vị quân đội như Sư đoàn 2 vừa cật lực dầm lũ giúp dân ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong đợt lũ lụt vừa qua thì nay lại tiếp tục hành quân về Gia Lai hỗ trợ. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (phường Quy Nhơn Bắc), hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) cũng vừa hoàn thành việc dọn dẹp vệ sinh toàn trường.

Chiến sĩ Lê Xuân Tín chia sẻ: “Nhà tôi ở quê (Phú Yên cũ-PV) nước lũ cũng ngập đến nửa nhà, may người thân đều ổn. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ để đưa các hoạt động trở lại thường ngày, góp chút sức giúp bà con Quy Nhơn khắc phục hậu quả, tôi thấy mình cũng như đang giúp chính quê hương mình”.

Bộ đội dầm mình trong nước để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại phường Quy Nhơn Đông, với phương châm “Nước rút đến đâu, giúp dân khắc phục đến đó”, Hải đoàn Biên phòng 48, Lữ đoàn 368 vừa giúp nhân dân dọn vệ sinh; khu vực nào hoàn thành khắc phục sẽ được phun khử khuẩn ngay sau đó.

Cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 48 tham gia dọn vệ sinh tại phường Quy Nhơn Đông.

Chỉ tay lên vệt nước in trên tường cao ngang đầu người, ông Nguyễn Văn Ngọc (69 tuổi, ở khu vực 9, phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ, chưa bao giờ ông cùng hàng xóm phải trải qua trận lũ lụt nặng như vừa rồi. Dù đã có sự chuẩn bị nhưng lũ lớn đã cuốn đi nhiều tài sản của gia đình. “Thôi thì của đi thay người. Còn người thì ta còn làm lại được. Có bộ đội về hỗ trợ, người dân cũng thấy ấm lòng phần nào”-ông Ngọc nói.

Mưa lũ vào hơn nửa nhà gây nhiều thiệt hại cho gia đình ông Ngọc cũng như người dân ở khu vực 9, phường Quy Nhơn Đông.

Tất bật dọn dẹp cùng đồng đội, Trung tá Trần Xuân Sơn-Hải đội trưởng Hải đội 2 (Hải đoàn Biên phòng 48) khẳng khái nói: “Tất cả việc gì bà con cần trong thời điểm này, chúng tôi sẽ xử lý liền. Khi nào cuộc sống bình yên trở lại, chúng tôi mới rút quân”.

Bộ đội vận chuyển quà đến hỗ trợ người dân vùng lũ.

Bên cạnh việc hỗ trợ khắc phục hậu quả, bộ đội còn tự tay gói gém, cầm hàng nghìn suất quà, giữ cho khô ráo để trao đến tay bà con vùng lũ.

Bộ đội tham gia phân phối lương thực, thực phẩm, hàng hóa cứu trợ đến người dân vùng lũ.

Những ngày sau lũ, lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm, tấm lòng thiện nguyện dồn dập đổ về. Chứng kiến cảnh hàng cứu trợ phân phối không đều, không đến đúng đối tượng vùng cô lập, Bộ CHQS tỉnh đề xuất thành lập Trạm tiếp nhận, phân phối lương thực, thực phẩm, hàng cứu trợ.

Ngay từ lúc thành lập, lực lượng chức năng tiếp nhận hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, nước uống, đồ dùng sinh hoạt, thuốc men… Sau khi thống kê chi tiết, bộ đội tỏa đi phân phối hàng cứu trợ cho người dân tại các vùng bị ngập lụt. Những việc làm tưởng chừng như bình thường, nhỏ nhặt ấy là cả sự quan tâm, gần gũi đầy trách nhiệm của người lính đối với nhân dân.

BĐBP tỉnh vận chuyển gạo để chuyển đến người dân làng chài Hải Minh (phường Quy Nhơn).

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (63 tuổi, phường Quy Nhơn Nam) tâm sự: “Những ngày qua tôi cùng bạn bè, học trò gói gém nhiều suất quà để gửi đến bà con vùng lũ. Có bộ đội hỗ trợ, chúng tôi rất yên tâm việc hàng hóa cứu trợ từ tình cảm đóng góp của các nhà hảo tâm sẽ đến đúng tay người dân đang cần”.

Bà Oanh rất yên tâm vì hàng hóa hỗ trợ người dân vùng lũ lụt được chính tay bộ đội vận chuyển.

Tình quân dân bền chặt là động lực để nhân dân vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, bộ đội sẽ cùng nhân dân tái thiết cuộc sống sau mưa lũ.

Theo thống kê của Bộ CHQS tỉnh, đã có hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện của Bộ CHQS tỉnh, Trường Quân sự, Sư đoàn 31, Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34), Tiểu đoàn 904 (Lữ đoàn 88), các đơn vị thuộc Quân khu 5 (Sư đoàn 2, Lữ đoàn 368, Lữ đoàn 573, Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia II, Kho Kỹ thuật K52, K54) phối hợp với các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 2 xe bồn (dung tích khoảng 10.000 lít nước) cùng 1 xe bồn của Kho Kỹ thuật K54 túc trực sẵn sàng cung ứng nước sạch cho người dân khi địa phương yêu cầu.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh là làm tất cả những gì có thể vì tính mạng, tài sản của nhân dân. Khi lũ lụt đến, bằng mọi cách có thể cứu trợ nhân dân; khi lũ lụt rút, nhanh nhất có thể giúp bà con ổn định cuộc sống. Đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm và tình cảm mà mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã và đang hành động”.

***

Giữa thời bình, bộ đội cũng gian khổ như trong trận chiến lớn. Bộ đội hiện diện ở những nơi khốc liệt nhất trước, trong và sau mưa lũ để sát cánh cùng nhân dân. Tình quân dân đoàn kết, bền chặt đã tạo ra động lực để mọi người cùng vượt qua những thời điểm khó khăn, tái thiết lại cuộc sống sau mưa lũ.