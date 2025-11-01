Bộ đội Biên phòng Gia Lai quyết liệt ngăn chặn khai thác IUU

(GLO)- Cùng với các cấp, ngành, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Gia Lai có 5.772 tàu cá đã đăng ký hoạt động khai thác thủy sản. Trong đó, 3.165 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt 100%; 197 tàu cá có chiều dài từ 12 đến 15 m có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài đã lắp VMS (đạt 100%); 100% tàu cá đã hoàn thành việc đối soát dữ liệu, số hóa tàu cá và liên kết giữa dữ liệu Vnfishbase và cơ sở dữ liệu dân cư (VNeID).

BĐBP tỉnh tập trung kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất-nhập bến nhằm chống khai thác IUU. Ảnh: H.P

Ngay sau khi sáp nhập cơ quan quân sự địa phương, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt triển khai đồng bộ các giải pháp và phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh chống khai thác IUU.

Tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức

Các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm để chống khai thác IUU.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Dương-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, vận động bà con ngư dân vươn khơi đánh bắt, vừa khai thác có hiệu quả nguồn lợi từ biển, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

BĐBP tỉnh tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động bà con ngư dân vừa khai thác có hiệu quả nguồn lợi từ biển, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: H.P

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện bằng nhiều hình thức và cách làm hiệu quả. Cụ thể, trong tháng 10, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền tập trung 2 buổi/180 ngư dân; tuyên truyền nhỏ lẻ 27 lượt/165 ngư dân; cấp phát 250 tờ rơi, mã QR, cờ tổ quốc, ảnh Bác Hồ; vận động hơn 250 phương tiện ký cam kết không vi phạm khai thác IUU.

“Ngoài ra, thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát 807 lượt tàu cá/4.042 lượt lao động xuất bến, nhập bến đảm bảo đúng theo quy định”-Trung tá Dương cho biết thêm.

Tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, công tác chống khai thác IUU được triển khai quyết liệt. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, Đồn đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất-nhập bến.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thi-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam-khẳng định: “Trong công tác chống khai thác IUU, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình đăng ký, kiểm chứng, quản lý tàu cá xuất-nhập bến trên thiết bị điện tử bằng phần mềm quản lý tàu cá.

BĐBP toàn tỉnh đã tuyên truyền được 78 buổi/4.875 lượt chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân; trao tặng 160 cờ Tổ quốc, 415 ảnh Bác Hồ, cấp phát 921 mã QR, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật, 70 túi thuốc an sinh cho chủ tàu; phối hợp vận động 25 tàu cá đồng ý giải bản (hủy), 20 tàu “2 không” và 5 tàu “3 không”; vận động 109 tàu hành nghề xiếc điện, xiếc máy tự tháo dỡ công cụ hành nghề, cam kết không hoạt động (cưỡng chế 4 tàu); 660 ngư dân ký cam kết không vi phạm IUU…

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 100% tàu cá xuất-nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, bảo đảm tàu cá ra khơi có đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị an toàn kỹ thuật theo quy định”.

Qua công tác tuyên truyền, lực lượng BĐBP đã góp phần nâng cao ý thức trong ngư dân về phòng-chống khai thác IUU.

Ngư dân Võ Thanh Thể (phường Hoài Nhơn Bắc) bày tỏ: “Thực hiện cả nước chung tay gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), tàu cá của gia đình tôi nghiêm túc và tiên phong trong hoạt động chống khai thác IUU. Tàu được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đăng kiểm, giấy phép khai thác, đăng ký định danh tàu cá. Làm nghề biển không tránh khỏi hiểm nguy nhưng chúng tôi luôn vững tâm vì có lực lượng BĐBP đồng hành”.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để

Bên cạnh tuyên truyền, BĐBP tỉnh cũng đã tổ chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định trong lĩnh vực thủy sản và chống khai thác IUU.

BĐBP tỉnh đã phát hiện xử lý 41 vụ/42 tàu vi phạm IUU, xử phạt vi phạm hành chính hơn 391 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, xử lý tàu cá mất kết nối, vượt ranh giới và vi phạm vùng biển nước ngoài từ năm 2024 đến nay; qua đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 114 trường hợp, với tổng số tiền 3,16 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề, triển khai hiệu quả 6 kế hoạch, 22 công văn, 31 công điện phục vụ Đoàn Thanh tra của EC sang Việt Nam lần thứ 5; thành lập 4 tổ liên ngành, 2 đoàn kiểm tra và tổ chức 5 cuộc họp nội bộ hằng tuần để đánh giá kết quả chống khai thác IUU.

BĐBP tỉnh tuyên truyền pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: N.D

BĐBP tỉnh cũng xây dựng, triển khai quyết liệt kế hoạch điều tra cơ bản, rà soát toàn bộ phương tiện, ngư dân hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, sàng lọc, phân loại và tham mưu cho địa phương vận động, di dời 100% tàu cá không đủ điều kiện hoạt động về khu vực quản lý tập trung, chấm dứt tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được xuất bến đi khai thác.

Đối với tàu cá của tỉnh không đủ điều kiện hoạt động nhưng đang neo đậu ở tỉnh khác, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng chính quyền địa phương các xã biên giới biển thành lập 7 đoàn công tác, phối hợp với cán bộ cơ sở và BĐBP 9 tỉnh, thành phố trên cả nước để gặp gỡ, vận động đưa tàu cá về bờ.

Đến nay, BĐBP tỉnh đã làm việc, hoàn chỉnh hồ sơ 65/88 phương tiện và hàng ngày nắm, theo dõi chặt chẽ các phương tiện này.

Lực lượng BĐBP thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền vận động ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Ảnh: H.P

Theo đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, lực lượng BĐBP duy trì thường trực 1 biên đội/4 tàu, ca nô và tăng cường 5 ca nô của các đồn biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển, trên bộ với 413 tổ/2.531 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình đăng ký, kiểm chứng tàu cá bằng phương pháp điện tử trên phần mềm quản lý tàu cá đối với 100% tàu cá xuất, nhập bến tại các trạm kiểm soát Biên phòng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BĐBP. Đồng thời, điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm, mất kết nối VMS, đảm bảo 100% tàu cá mất kết nối từ năm 2024 đến nay đều có hồ sơ xử lý theo quy định”-Đại tá Hải khẳng định.