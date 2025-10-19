Đoàn liên ngành của Chính phủ kiểm tra công tác phòng-chống khai thác IUU tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 18-10, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) do Phó Chánh Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) Phạm Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai.

Làm việc với đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Ngọc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo của tỉnh Gia Lai về việc triển khai và kết quả thực hiện công tác phòng-chống khai thác hải sản IUU trong thời gian qua.

Cùng với các địa phương ven biển trong cả nước, tỉnh Gia Lai tăng cường công tác thực thi pháp luật, kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm như: mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), khai thác vượt vùng biển nước ngoài.

Các địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát, khẩn trương cấp giấy phép khai thác cho tàu cá đủ điều kiện, quản lý chặt chẽ các tàu không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tập trung củng cố hồ sơ, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về VMS và vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế tại 14 xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn công tác sẽ tổng hợp thông tin, số liệu cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhằm tiếp tục chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống khai thác IUU trong thời gian tới.