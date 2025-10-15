Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

NGỌC NGA
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Kinh phí được trích từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế, thực hiện theo Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 28-7-2025 của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. UBND tỉnh giao Sở Tài chính lập thủ tục tạm ứng kinh phí cho các địa phương theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, minh bạch.

gia-lai-ho-tro-chu-tau-ca-khong-du-dieu-kien-hoat-dong.jpg
Tàu cá được nhận hỗ trợ phải chấp hành nghiêm các quy định chống khai thác IUU (ảnh minh họa). Ảnh: N.N

Các địa phương được nhận kinh phí gồm các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Bắc, và các xã: Nhơn Châu, Tuy Phước Đông, Cát Tiến, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Đông. Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan sử dụng kinh phí đúng mục đích, đảm bảo trình tự thủ tục, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương triển khai công tác hỗ trợ, đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Khánh đã ký ban hành văn bản hướng dẫn chi hỗ trợ ổn định đời sống đối với tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn.

Theo hướng dẫn, việc hỗ trợ chỉ áp dụng cho các tàu cá không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản hoặc hoạt động sai nghề khai thác so với giấy phép được cấp. Chính sách được thực hiện công khai, công bằng, không trùng lặp giữa các đối tượng.

Chủ tàu cá được nhận hỗ trợ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), đồng thời cam kết không cho tàu cá tham gia khai thác trong thời gian được hỗ trợ.

Đối tượng được hỗ trợ gồm chủ tàu cá và các thành viên trong hộ gia đình cùng chung sống, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai, được UBND xã, phường xác nhận có tàu cá không đủ điều kiện khai thác.

Mức hỗ trợ được tính theo giá gạo trung bình tại địa phương, ở phường là 14.719 đồng/kg, ở xã là 14.188 đồng/kg. Mức hỗ trợ bằng tiền tương đương 30 kg gạo/người/tháng. Ngoài ra, chủ tàu cá được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ/tháng. Thời gian hỗ trợ là 2 tháng (tháng 9 và 10-2025).

Chủ tàu cá nộp 1 bộ hồ sơ đến UBND xã, phường nơi đăng ký thường trú, gồm đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí ổn định đời sống, kèm cam kết không tiếp tục tham gia khai thác thủy sản, có xác nhận của UBND xã, phường; bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (trường hợp không có thì nộp bản tự kê khai và cam kết về tình trạng tàu cá, có xác nhận của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố); bản sao chứng thực Căn cước công dân của chủ tàu; giấy xác nhận thông tin về cư trú do Công an xã, phường cấp để xác định các thành viên cùng hộ khẩu.

UBND các xã, phường có trách nhiệm thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ hỗ trợ ổn định đời sống để rà soát, thẩm định và lập danh sách chủ tàu, nhân khẩu được hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện. Sau khi hoàn tất xét duyệt, UBND cấp xã, phường tổ chức chi trả trực tiếp hoặc chuyển khoản cho các hộ được hỗ trợ; đồng thời lập biên bản, danh sách ký nhận và lưu hồ sơ để phục vụ thanh quyết toán, kiểm tra sau này.

