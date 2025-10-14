Kiên quyết chấm dứt khai thác IUU trong năm 2025

(GLO)- Chiều 14-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Tham dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 16, trong tuần qua, các ngành, địa phương ven biển đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác chống khai thác IUU. Tình hình tàu cá tham gia đánh bắt thủy sản nhưng chưa cấp phép tiếp tục giảm mạnh. Cùng với đó, số tàu không đủ điều kiện hoạt động giảm mạnh. Số lượng cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác ngày càng nhiều.

Đối với tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý đội tàu; kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra - vào cảng, xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Trong tuần qua, không có tàu cá của tỉnh mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình và vượt ranh giới biển cho phép.

Toàn tỉnh có 5.777 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên được đăng ký và được cập nhật lên hệ thống VNFishbase. Tại 3 cảng cá: Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan, ban quản lý các cảng cá đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất nhập cảng. Từ đầu năm 2025, tại các cảng cá có 21.011 lượt tàu cá cập cảng, với sản lượng bốc dỡ đạt 35.450 tấn thủy sản.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để cụ thể hóa thành những công việc, nhiệm vụ cụ thể trong chống khai thác IUU và phải có báo cáo rõ kết quả trong thực hiện các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ; nhất là đối với 4 vấn đề tồn tại, bất cập trong công tác chống khai thác IUU gồm: quản lý đội tàu cá; theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá; truy xuất nguồn gốc; thực thi pháp luật, xử lý vi phạm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các ngành, địa phương cần triển khai các giải pháp, biện pháp căn cơ hơn để giải quyết tận gốc, dứt điểm các vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động khai thác thủy sản; đồng thời, hoàn tất các điều kiện, hồ sơ trước ngày 25-10 để phục vụ cho Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) dự kiến đến kiểm tra trong tháng 11 tới và quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản khai thác của Việt Nam trong năm 2025.