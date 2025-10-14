Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Kiên quyết chấm dứt khai thác IUU trong năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Tham dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

1-6297.jpg
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 16, trong tuần qua, các ngành, địa phương ven biển đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác chống khai thác IUU. Tình hình tàu cá tham gia đánh bắt thủy sản nhưng chưa cấp phép tiếp tục giảm mạnh. Cùng với đó, số tàu không đủ điều kiện hoạt động giảm mạnh. Số lượng cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác ngày càng nhiều.

Đối với tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý đội tàu; kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra - vào cảng, xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Trong tuần qua, không có tàu cá của tỉnh mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình và vượt ranh giới biển cho phép.

Toàn tỉnh có 5.777 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên được đăng ký và được cập nhật lên hệ thống VNFishbase. Tại 3 cảng cá: Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan, ban quản lý các cảng cá đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất nhập cảng. Từ đầu năm 2025, tại các cảng cá có 21.011 lượt tàu cá cập cảng, với sản lượng bốc dỡ đạt 35.450 tấn thủy sản.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để cụ thể hóa thành những công việc, nhiệm vụ cụ thể trong chống khai thác IUU và phải có báo cáo rõ kết quả trong thực hiện các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ; nhất là đối với 4 vấn đề tồn tại, bất cập trong công tác chống khai thác IUU gồm: quản lý đội tàu cá; theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá; truy xuất nguồn gốc; thực thi pháp luật, xử lý vi phạm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các ngành, địa phương cần triển khai các giải pháp, biện pháp căn cơ hơn để giải quyết tận gốc, dứt điểm các vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động khai thác thủy sản; đồng thời, hoàn tất các điều kiện, hồ sơ trước ngày 25-10 để phục vụ cho Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) dự kiến đến kiểm tra trong tháng 11 tới và quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản khai thác của Việt Nam trong năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Các đại biểu tham dự phiên họp về chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản bền vững tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai.

Quyết tâm chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản bền vững

(GLO)- Chiều 7-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với lãnh đạo 2 xã: Phù Mỹ Tây và An Lương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh: Các địa phương cần tập trung hoàn thành công tác quy hoạch

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 xã: Phù Mỹ Tây và An Lương. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67

Thời sự

(GLO)-Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng cùng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 194/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng năm 2025. Trong đó, đổi mới chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai sau hợp nhất. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế là Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh sau hợp nhất để triển khai một số nội dung hoạt động trong các tháng còn lại của năm 2025.

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

Thời sự

(GLO)- Nạn nhân được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai xác định là ông Lê Văn D. (SN 1975), thường trú phường Hoài Nhơn Đông. Ông D. là chủ, kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 98924-TS, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

null