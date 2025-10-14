Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong 9 ngày

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 13-10, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9859/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo đó, phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong 9 ngày đã được thông qua.

Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 tại văn bản số 8764/BNV-CVL ngày 1-10-2025.

thu-tuong-chinh-phu-dong-y-phuong-an-nghi-tet-nguyen-dan-binh-ngo-2026-trong-9-ngay.png
Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong 9 ngày. Ảnh: Internet

Theo phương án đề xuất của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch kéo dài 9 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 14-2-2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22-2-2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ). Trong số 9 ngày nghỉ này có 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức nghỉ ngày 2-9-2026 dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1-9-2026; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (31-8-2026) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (22-8-2026).

Như vậy, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 sẽ kéo dài 5 ngày, từ thứ Bảy đến hết thứ Tư (tức từ ngày 29-8 đến 2-9-2026); bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hàng tuần.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định. Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế-xã hội; bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán cũng như lễ Quốc khánh năm 2026.

