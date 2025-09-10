Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân xã Cát Tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 10-9, Sở Ngoại vụ Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền một số văn bản pháp luật về biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân xã Cát Tiến.

Tại đây, các đơn vị đã tập trung tuyên truyền một số quy định về phạm vi hoạt động đánh bắt thủy, hải sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, vùng biển quốc tế và nước ngoài; công tác bảo hộ ngư dân khi bị nước ngoài bắt giữ và một số thông tin về Quỹ Bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

anh-1.jpg
Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân xã Cát Tiến. Ảnh: Phi Long

Ngư dân cũng được cập nhật Công điện số 122/CĐ-TTg ngày 25-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống khai thác IUU, Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5-4-2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Luật Biển Việt Nam 2012; thực trạng tàu cá tỉnh Gia Lai...

Dịp này, các đơn vị trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân xã Cát Tiến.

anh-2.jpg
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Gia Lai tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Cát Tiến. Ảnh: Phi Long

Theo kế hoạch, ngày 11 và 12-9, Sở Ngoại vụ phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân xã Đề Gi và phường Hoài Nhơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

Gia Lai: Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

(GLO)- Cuối năm 2025, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, ngư dân ven biển Gia Lai đang đồng lòng siết chặt kỷ luật để xây dựng nghề cá bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1) vừa ban hành hướng dẫn lấy số thứ tự online tại Trung tâm. Người dân và doanh nghiệp có thể chủ động lấy số thứ tự online trước khi đến giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT

Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Ngày 13-8, Gia Lai Online có bài viết "Nhiều người cao tuổi bất ngờ việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%". Ngày 21-8, Bộ Y tế có Công văn số 5622/BYT-BH về triển khai thực hiện chính sách BHYT với một số đối tượng tham gia BHYT. Tuy nhiên đến nay, BHXH vẫn chưa có hướng dẫn điều chỉnh.

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Xã hội

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

null