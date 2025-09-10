(GLO)- Sáng 10-9, Sở Ngoại vụ Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền một số văn bản pháp luật về biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân xã Cát Tiến.

Tại đây, các đơn vị đã tập trung tuyên truyền một số quy định về phạm vi hoạt động đánh bắt thủy, hải sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, vùng biển quốc tế và nước ngoài; công tác bảo hộ ngư dân khi bị nước ngoài bắt giữ và một số thông tin về Quỹ Bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân xã Cát Tiến. Ảnh: Phi Long

Ngư dân cũng được cập nhật Công điện số 122/CĐ-TTg ngày 25-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống khai thác IUU, Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5-4-2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Luật Biển Việt Nam 2012; thực trạng tàu cá tỉnh Gia Lai...

Dịp này, các đơn vị trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân xã Cát Tiến.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Gia Lai tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Cát Tiến. Ảnh: Phi Long

Theo kế hoạch, ngày 11 và 12-9, Sở Ngoại vụ phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân xã Đề Gi và phường Hoài Nhơn.