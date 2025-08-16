Danh mục
Tuyên truyền sâu rộng, xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU

CÔNG CƯỜNG
(GLO)- Thời gian qua, các đơn vị tuyến biển trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Các đơn vị cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm.

bg5-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Công Cường

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đồng loạt triển khai các biện pháp, chỉ đạo các đồn biên phòng xây dựng phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, kết hợp với tuyên truyền, vận động. Theo đó, lực lượng Biên phòng tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về chống khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế về công tác tuyên truyền, xử lý trong chống khai thác IUU. Trường hợp tàu cá vi phạm nhiều lần, chủ tàu cá có nhiều tàu vi phạm hoặc có tàu tái phạm, tiến hành tịch thu phương tiện, thì phối hợp với cơ quan CA, viện kiểm sát xử lý hình sự đối với chủ tàu và thuyền trưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đại tá Trần Tiến Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị phân công cán bộ có nghiệp vụ cùng với các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ. Vừa tuyên truyền vận động, kết hợp theo dõi, kiểm soát ngăn chặn xử lý kịp thời ngay từ khi tàu xuất bến. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm toàn diện, có chiều sâu tình hình tàu cá hoạt động trên các vùng biển, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng mật trên biển; khai thác sử dụng hệ thống phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị giám sát thông tin liên lạc, thiết bị VMS cảnh báo. Qua đó, phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là số tàu cá vượt ranh giới có dấu hiệu sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, tàu cá vi phạm các quy định về VMS.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, trên cơ sở thông báo của Chi cục Thủy sản và trực tiếp phát hiện thông qua việc khai thác dữ liệu phần mềm hệ thống giám sát hành trình tàu cá, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý 40 vụ/40 đối tượng trên 3 tỷ đồng về hành vi đưa tàu cá vượt ra ngoài ranh giới vùng tự do đánh bắt vùng biển Việt Nam; 25 vụ/26 đối tượng trên 200 triệu đồng, về các hành vi liên quan đến quy định VMS và các hành vi liên quan đến văn bằng, chứng chỉ, sổ danh bạ thuyền viên tàu cá…

bg5-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu tuần tra bảo vệ khu vực biên giới biển. Ảnh: Công Cường

Trong nỗ lực ngăn chặn khai thác IUU, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã và đang đóng vai trò nòng cốt trong công tác kiểm soát, tuyên truyền, đồng hành cùng ngư dân thực hiện nghiêm quy định pháp luật; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, áp phích, mã QR và trực tiếp hướng dẫn ngư dân thực hiện quy định về đánh dấu tàu, lắp thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký

khai thác; tăng cường kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đây không chỉ là yêu cầu quản lý, mà còn là trách nhiệm trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Ông Võ Thanh Thể, phường Hoài Nhơn Bắc, cho biết: Chúng tôi được cán bộ Biên phòng nhiều lần tuyên truyền về vấn đề IUU. Muốn khai thác hiệu quả thì phải dựa vào kinh nghiệm đi biển, ngư lưới cụ, chứ tuyệt đối không được đi đánh bắt trộm ở vùng biển nước ngoài. Chúng tôi cũng đã hiểu trách nhiệm của mình, chung tay cùng với chính quyền, tháo gỡ “thẻ vàng”.

Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh, cho biết: Chúng tôi duy trì kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tàu thuyền đi khai thác thủy sản, đặc biệt là các tàu cá nằm trong danh sách nguy cơ cao vi phạm IUU. Tuyệt đối không cho xuất bến đối với những phương tiện không đủ điều kiện đi khai thác thủy sản. “Tuyên truyền sâu, rộng”, “Quản lý chặt chẽ”, “Tăng cường kiểm tra”, “Xử lý nghiêm” là “công thức” mà Đồn Biên phòng Cát Khánh kiên trì thực hiện nhằm chấm dứt tình trạng khai thác trái phép IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” thủy sản. Mỗi chuyến tàu vươn khơi, ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật không chỉ đảm bảo sinh kế cho gia đình, mà còn thể hiện trách nhiệm gìn giữ hình ảnh quốc gia trên biển, vì một nghề cá phát triển bền vững.

