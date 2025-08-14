Danh mục
Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp:

Triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác chống khai thác IUU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa đi kiểm tra tình hình sản xuất thủy sản, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc và làm việc với Công ty TNHH Việt Úc-Phù Mỹ (xã An Lương).

Trong buổi sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa Khu neo đậu tàu thuyền Tam Quan có diện tích 60 ha, thuộc phường Hoài Nhơn Bắc. Khu neo đậu có khả năng chứa tối đa 1.000-1.200 tàu, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2011.

12-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra hoạt động tại Cảng cá Tam Quan. ﻿
Ảnh: Đức Hải

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra hoạt động tại Cảng cá Tam Quan. Đây là cảng cá loại II có tổng diện tích vùng nước cảng 10 ha, độ sâu luồng vào cảng 5 m, diện tích đất cảng 3,8 ha; trang-thiết bị chủ yếu phục vụ bốc dỡ hàng hóa, số lượt tàu cá về qua cảng 20.000 lượt/năm, năng lực bốc dỡ hàng hóa 40.000 tấn/năm, tổng sản lượng thủy sản lên cảng ước đạt 20.000 tấn/năm. Trong đó, sản lượng cá ngừ đại dương chiếm tỷ trọng lớn của cả nước.

Hiện nay, khu neo đậu tránh trú bão và Cảng cá Tam Quan đối mặt với một số vấn đề như: luồng lạch cửa Tam Quan nhỏ, hẹp và thường xuyên bị bồi lấp; tàu thuyền đánh bắt ở vùng biển xa ngày càng có dung tích, công suất lớn nên việc ra vào rất khó khăn và không đảm bảo an toàn.

12-4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc
﻿với phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Đức Hải

Phường Hoài Nhơn Bắc hiện có 1.373 tàu, chiếm khoảng 22,45% tàu cá toàn tỉnh; chủ yếu làm nghề đánh bắt cá ngừ đại dương với 976 tàu. Với thế mạnh về khai thác thủy sản, từ đầu năm 2025 đến nay, ngư dân trên địa bàn phường đã khai thác, đánh bắt ước đạt gần 11.700 tấn; trong đó, cá ngừ đại dương đạt gần 4.150 tấn, đạt 52,9% kế hoạch năm.

Cùng với đó, trên địa bàn phường có 223 hồ nuôi tôm với diện tích 58,5 ha, sản lượng hằng năm đạt khoảng 260 tấn. Thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh phát triển ngành thủy sản và chiếm tỷ trọng lớn của tỉnh; đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

12-7.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa trái) tặng quà cho phường Hoài Nhơn Bắc.
﻿Ảnh: Đức Hải

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với phường Hoài Nhơn Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nêu rõ: Việt Nam đã cơ bản hoàn thành được trên 80% so với nội dung đã cam kết với Ủy ban Châu Âu (EC) trong hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản.

Để tiến tới gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU theo chỉ đạo của Chính phủ, các ngành chức năng của tỉnh và phường Hoài Nhơn Bắc cần phối hợp tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác chống khai thác IUU; nghiên cứu chuyển đổi những khu vực đánh bắt kém hiệu quả sang nuôi trồng, hướng tới đưa ngành thủy sản phát triển bền vững, hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về chống khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban Châu Âu trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành chức năng tham mưu, đề xuất phương án nạo vét luồng, lạch Khu neo đậu tàu thuyền Tam Quan và hoàn chỉnh Đề án nâng cấp Cảng cá Tam Quan đạt cảng loại I, nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu, tránh trú và hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản.

12-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ hai từ phải sang) thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Úc-Phù Mỹ. Ảnh: Đức Hải

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và đoàn công tác đã khảo sát mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Úc-Phù Mỹ (xã An Lương).

Đây là 1 trong 2 doanh nghiệp nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất tôm thẻ chân trắng thương phẩm. Hiện nay, Công ty đang sản xuất tại 8 nhà màng, 15 nhà lưới với dự kiến sản lượng năm 2025 đạt khoảng 900 đến 1.000 tấn, doanh thu đạt 170 tỷ đồng.

12-6.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (trái) thăm mô hình
﻿nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm. Ảnh: Đức Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận cùng với hoạt động sản xuất, thời gian qua Công ty TNHH Việt Úc-Phù Mỹ luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Dương Mah Tiệp nêu rõ: Hiện nay, tỉnh đang triển khai xây dựng lại quy hoạch tỉnh với tầm nhìn chiến lược mới nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ tới.

Chia sẻ với những khó khăn, kiến nghị của Công ty, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tỉnh; đồng thời, đề nghị các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu phương án tối ưu nhất, đảm bảo lợi ích hài hòa trong sự phát triển chung của doanh nghiệp và địa phương.

