Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai giám sát chặt, ngăn ngừa vi phạm IUU

(GLO)- Thực hiện cao điểm tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị, địa phương tổ chức 3 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hơn 600 ngư dân các xã Cát Tiến, Đề Gi và phường Hoài Nhơn.

Nội dung tập trung vào các quy định về phạm vi hoạt động đánh bắt thủy, hải sản theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế; các quy định liên quan đến chống khai thác IUU, đặc biệt là các hành vi đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài, ngắt kết nối hành trình (VMS) và các chế tài xử lý vi phạm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cát Khánh tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Đề Gi. Ảnh: Công Cường

Thiếu tá Lê Hữu Minh-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Quan Nam-chia sẻ: Tại buổi tuyên truyền, đơn vị đã phát tờ rơi, hướng dẫn ngư dân và người nhà cách quét mã QR để tra cứu quy định pháp luật. Bên cạnh đó, khuyến khích mọi người chia sẻ, lan tỏa thông tin cho bà con xung quanh, nhằm chấp hành nghiêm trong quá trình hành nghề trên biển và nâng cao khả năng ứng phó khi gặp sự cố hoặc tai nạn.

Công tác tuyên truyền ngày càng đồng bộ, sự phối hợp của các ngành và địa phương chặt chẽ hơn; không chỉ tập trung vào các tàu cá hoạt động xa bờ mà còn hướng đến các tàu gần bờ, nhằm ngăn chặn các hành vi đánh bắt thủy sản bằng xung điện, xiếc máy, giã cào.

Ông Trần Chiến-Vạn trưởng vạn Cửu Lợi (phường Hoài Nhơn) chia sẻ: Vạn Cửu Lợi hiện có hơn 120 tàu cá. Bà con ý thức được tác hại của việc vi phạm IUU nên tự giác tuân thủ quy định. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, bà con ngư dân chủ động phản ánh với chính quyền địa phương, BĐBP để cảnh báo và xử lý kịp thời.

Trước yêu cầu cấp bách gỡ “thẻ vàng” trong năm nay, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung quản lý chặt nhóm tàu cá có nguy cơ cao khai thác hải sản bất hợp pháp để kịp thời nhắc nhở, xử lý.

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tham gia buổi tuyên truyền chống khai thác IUU tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Đồn Biên phòng Cát Khánh hiện quản lý và bảo vệ 31 km bờ biển (qua 3 xã Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây). Trên địa bàn có 874 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên. Vừa qua, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, điều tra cơ bản, xác định hơn 200 tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU. Trong số đó, đơn vị tiếp tục sàng lọc, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giao cán bộ, đảng viên phụ trách từng trường hợp để nắm bắt tình hình, chủ động phối hợp chấn chỉnh khi có dấu hiệu vi phạm.

Trung tá Nguyễn Ngọc Dương-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh-cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chuyển hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 32 vụ/32 cá nhân với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Đồn cũng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát nghiêm tàu cá ra vào cảng cá Đề Gi, giám sát hành trình và ghi nhật ký khai thác. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử phạt vi phạm 11 vụ/11 cá nhân với số tiền hơn 60 triệu đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống khai thác IUU, BĐBP tỉnh còn gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đồn Biên phòng theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

“Ngoài các hoạt động thường xuyên, chúng tôi còn tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, địa phương xác minh, phân loại số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từ năm 2024 đến nay và có biện pháp xử lý dứt điểm, đảm bảo tính răn đe, nhằm giảm thiểu các vi phạm”-Đại tá Trần Tiến Hải-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh nhấn mạnh.