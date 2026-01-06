VinFast triển khai chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh” với 3 chính sách ưu đãi lớn năm 2026

(GLO)- Sau thành công của chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam” vừa kết thúc vào ngày 31-12-2025, VinFast tiếp tục công bố triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026.

Theo đó, chương trình có 3 chính sách ưu đãi gồm: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc - đổi pin. Đây được xem là giải pháp tháo gỡ các rào cản, gia tăng tối đa cơ hội chuyển đổi sang xe điện cho toàn thể khách hàng của VinFast.

Chương trình có 3 chính sách ưu đãi gồm: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc - đổi pin. Ảnh: VOV

Cụ thể, VinFast sẽ bảo lãnh để khách hàng được tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” cùng với các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín với lãi suất hấp dẫn.

Đồng thời, hãng sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; 6% giá xe đối với tất cả mẫu xe máy cùng các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

Riêng với các dòng xe máy đổi pin dự kiến sẽ được bán ra thị trường trong quý I-2026, VinFast sẽ miễn phí đổi pin cho khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Ngoài ra, tất cả dòng xe VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 30-6-2027 với ô tô và đến hết ngày 31-5-2027 với xe máy. Ô tô của các đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ được miễn phí sạc pin trong khung giờ thấp điểm và giảm giá 50% trong khung giờ cao điểm.