VinFast triển khai chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh” với 3 chính sách ưu đãi lớn năm 2026

NHÃ UYÊN (theo VOV, VnEpress)

(GLO)- Sau thành công của chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam” vừa kết thúc vào ngày 31-12-2025, VinFast tiếp tục công bố triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026.

Theo đó, chương trình có 3 chính sách ưu đãi gồm: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc - đổi pin. Đây được xem là giải pháp tháo gỡ các rào cản, gia tăng tối đa cơ hội chuyển đổi sang xe điện cho toàn thể khách hàng của VinFast.

vinfast-trien-khai-chien-dich-manh-liet-vi-tuong-lai-xanh-voi-nhieu-uu-dai-cho-khach-hang.jpg
Chương trình có 3 chính sách ưu đãi gồm: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc - đổi pin. Ảnh: VOV

Cụ thể, VinFast sẽ bảo lãnh để khách hàng được tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” cùng với các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín với lãi suất hấp dẫn.

Đồng thời, hãng sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; 6% giá xe đối với tất cả mẫu xe máy cùng các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

Riêng với các dòng xe máy đổi pin dự kiến sẽ được bán ra thị trường trong quý I-2026, VinFast sẽ miễn phí đổi pin cho khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Ngoài ra, tất cả dòng xe VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 30-6-2027 với ô tô và đến hết ngày 31-5-2027 với xe máy. Ô tô của các đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ được miễn phí sạc pin trong khung giờ thấp điểm và giảm giá 50% trong khung giờ cao điểm.

Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai.

Khu công nghiệp Trà Đa hướng đến mục tiêu công nghiệp xanh

Net Zero

(GLO)- Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai. Tại Khu công nghiệp Trà Đa, mục tiêu này được thực hiện bằng công nghệ sản xuất sạch, hệ thống xử lý nước thải tập trung, ý thức môi trường của doanh nghiệp hướng tới sản xuất xanh, bền vững.

Giao diện nền tảng trực tuyến Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam.

Ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam

Net Zero

(GLO)- Bộ Công Thương vừa ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là nền tảng trực tuyến chuyên biệt được thiết kế để kết nối cộng đồng các cá nhân, tổ chức, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và lan tỏa các công nghệ, giải pháp, mô hình sáng tạo trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới đối với ô tô đang lưu hành.

Đề xuất lộ trình tiêu chuẩn khí thải mới cho ô tô

Net Zero

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới đối với ô tô đang lưu hành, với mục tiêu kiểm soát ô nhiễm không khí và hướng đến phát triển giao thông bền vững. Trong đó, ưu tiên triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

Net Zero

(GLO)- Tại hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050” được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero trong điều kiện thực tiễn của Gia Lai.

Doanh nghiệp tư nhân làm dự án xanh có thể được hỗ trợ lãi suất 2%

Doanh nghiệp tư nhân làm dự án xanh có thể được hỗ trợ lãi suất 2%

Net Zero

Các doanh nghiệp tư nhân, cá nhân và hộ kinh doanh triển khai dự án xanh, kinh tế tuần hoàn hoặc áp dụng tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG) có thể được hỗ trợ lãi suất vay vốn 2% từ ngân sách nhà nước, theo dự thảo nghị định đang được Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính hoàn thiện.

Đẩy mạnh mô hình tưới ngập khô xen kẽ, hướng tới nền nông nghiệp lúa bền vững

Đẩy mạnh mô hình tưới ngập khô xen kẽ, hướng tới nền nông nghiệp lúa bền vững

Net Zero

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn Bắc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cùng Công ty TNHH Green Carbon Japan Vietnam tổ chức hội thảo "Tưới ngập khô xen kẽ-Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa bền vững".

Thả hoa đăng: Ước nguyện lên trời, rác thải ở lại

Thả hoa đăng: Ước nguyện lên trời, rác thải ở lại

Shorts Video

(GLO)- Rằm tháng Bảy-những ngọn hoa đăng lung linh thả xuống mặt hồ ở đập Nghĩa Hưng (gần hàng thông trăm tuổi), tỉnh Gia Lai mang theo ước nguyện bình an. Nhưng những món đồ tưởng chừng nhỏ bé ấy không chỉ mắc kẹt ở nơi này, mà còn theo dòng chảy đi khắp nơi, gieo rắc hệ lụy cho môi trường.

Cú hích cho tương lai rừng gỗ lớn Việt Nam

Cú hích cho tương lai rừng gỗ lớn Việt Nam

Net Zero

Tại một lô rừng 'đặc biệt' ở phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai), những thân cây mọc thẳng đứng, có dấu vết của kỹ thuật lâm sinh. Gọi 'đặc biệt' vì đây là mô hình chuyển hóa trồng rừng gỗ lớn của một công ty ở tỉnh.

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

Net Zero

(GLO)- Trước đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group về việc thí điểm các dự án tín chỉ carbon tại tỉnh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về cơ hội và thách thức phát triển thị trường này.

Chị Huỳnh Thị Tường Vy (bên trái) kiểm tra sản phẩm.

Những chiếc túi lưới mang thông điệp xanh

Net Zero

Dự án của Công ty Echogreen (phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng), sản xuất túi lưới Echobag từ lưới đánh cá cũ giúp cho môi trường bớt đi một phần gánh nặng rác thải, và tạo sinh kế người yếu thế tại địa phương.

