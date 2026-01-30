Gia Lai tham gia khởi động Dự án Giảm thiểu khí thải khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

(GLO)- Ngày 29-1, tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Chính phủ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tổ chức Lễ khởi động Dự án Giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (RECAF).

Dự án được triển khai tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng vốn đầu tư 102,5 triệu USD.

Ông Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ban Dự án RECAF tỉnh Gia Lai phát biểu tại Lễ khởi động. Ảnh: Hồng Uyên

Dự án RECAF được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với áp lực gia tăng phát thải khí nhà kính và suy giảm tài nguyên rừng, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên - nơi tình trạng mất rừng đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế nông nghiệp và độ bền vững của hệ sinh thái.

RECAF hướng tới mục tiêu bảo vệ rừng tự nhiên, thúc đẩy các mô hình nông - lâm kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp không gây mất rừng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo kế hoạch, trong 6 năm thực hiện, RECAF dự kiến giúp giảm phát thải khoảng 6,68 triệu tấn CO 2 tương đương; chuyển đổi 145.000 ha đất lâm nghiệp sang các hệ thống nông - lâm kết hợp bền vững; đồng thời bảo vệ khoảng 500.000 ha rừng tự nhiên có giá trị cao.

Dự án dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 420.000 người dân và gián tiếp cải thiện sinh kế cho hơn 1 triệu người tại các vùng dự án.

Tại tỉnh Gia Lai, dự án RECAF có tổng vốn đầu tư 25,457 triệu USD; trong đó, vốn vay IFAD 14 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại từ GCF ủy thác qua IFAD 6 triệu USD và vốn đối ứng của địa phương 5,457 triệu USD. Dự án dự kiến mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 30.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Frew Tamesis - Quyền Giám đốc quốc gia IFAD Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Uyên

Ông Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ban Dự án RECAF tỉnh Gia Lai - cho biết, RECAF có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tỉnh Gia Lai cam kết quản lý, sử dụng hiệu quả và minh bạch các nguồn vốn; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương để dự án được triển khai đúng tiến độ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là tại các xã vùng dự án.

Việc khởi động Dự án RECAF kỳ vọng sẽ góp phần giúp Gia Lai và các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên bảo vệ tài nguyên rừng, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn; đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững trong thời gian tới.