Cùng hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp

(GLO)- Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên thanh niên trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ra quân vì môi trường xanh

Những ngày tháng 9, trên cầu tràn suối Ia Ko ở làng Ấp, xã Đức Cơ rộn ràng sắc áo xanh tình nguyện. ĐVTN Chi đoàn làng Ấp cùng người dân phối hợp với các Chi đoàn bạn ở các làng Lung Prông, Hrang, Pnuk, Grôn và Krai (Đoàn xã Đức Cơ) cùng nhau xuống suối dọn rác, túi ny lông, chai nhựa; nhóm khác gom rác trên bờ, phân loại, đưa đi tiêu hủy; các bạn nữ quét dọn, gom rác thành từng đống gọn gàng. Chỉ sau vài giờ, những đống rác ngổn ngang biến mất, trả lại dòng suối mát.

Người dân và đoàn viên thanh niên các Chi đoàn làng Ấp, Lung Prông, Hrang, Pnuk, Grôn và Krai (Đoàn xã Đức Cơ) dọn dẹp rác thải ở suối Ia Ko. Ảnh: D.Đ

Anh Siu Tham (29 tuổi, Chi đoàn làng Lung Prông) chia sẻ: Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, giúp dòng suối sạch hơn, người dân thay đổi cách nghĩ, cách sống, bỏ dần suy nghĩ có thể đổ rác xuống sông suối.

Ông Kpuih Duyi-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng Ấp-cho biết: Được ĐVTN tuyên truyền, bà con đã biết phân loại rác, tận dụng tái sử dụng, hầu như không còn cảnh vứt rác xuống suối. Tinh thần xung kích của thanh niên lan tỏa, giúp bà con hiểu bảo vệ môi trường gắn liền với đời sống hằng ngày.

Tại xã Ia Pnôn, nhằm bảo vệ môi trường sống, Đoàn xã chỉ đạo 7 chi đoàn trực thuộc thường xuyên ra quân Ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động: Dọn vệ sinh ở các “giọt nước” (hệ thống nước tự chảy), tuyên truyền bỏ rác đúng nơi quy định tại các làng Chan, Ba, Bua, Triêl; nạo vét kênh mương, trồng cây xanh, phát cỏ, làm sạch tuyến đường chính và nhà sinh hoạt cộng đồng…

Anh Rơ Lan H’Diêm-Bí thư Chi đoàn làng Chan (Đoàn xã Ia Pnôn) phấn khởi: Từ các hoạt động thường xuyên, điều đáng mừng nhất là tinh thần tuổi trẻ đã lan tỏa, giúp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của bà con. Các bạn thanh niên xem đó là công việc hằng ngày; bà con cũng hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi, biết quý trọng cảnh quan chung.

Tại xã Canh Liên, các chi đoàn cũng ra quân hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, vận động chăn nuôi xa khu dân cư. Xã đoàn Vĩnh Sơn tổ chức vệ sinh đường làng, xây dựng vườn hoa thanh niên, tuyên truyền học sinh đổi rác thải nhựa lấy quà, đồ dùng học tập… Những việc làm này vừa giảm ô nhiễm, vừa tạo thói quen tốt cho cộng đồng.

Từ phong trào đến nếp sống

Theo Tỉnh đoàn, bảo vệ môi trường luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVTN nâng cao ý thức, đồng thời triển khai đa dạng các mô hình, cách làm hay.

Các ĐVTN làng Ấp (Đoàn xã Đức Cơ) dọn dẹp vệ sinh tại tuyến đường liên làng. Ảnh: D.Đ

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, các Đoàn xã, phường trong toàn tỉnh tổ chức hơn 580 hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, xóa điểm đen về môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, thu hút hơn 7.100 lượt người dân, với hơn 5.500 lượt ĐVTN tham gia. Nhiều mô hình sáng tạo như phân loại rác tại nhà, đổi chai nhựa lấy chai thủy tinh, cây xanh, bóc xóa quảng cáo sai quy định, làm sạch biển… đã được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chị Rơ Mah H’Dịu-Bí thư Đoàn xã Đức Cơ-chia sẻ: “Thời gian tới, Đoàn xã sẽ duy trì ra quân định kỳ, tập trung xử lý tại những điểm đen rác thải. Cùng với đó, chúng tôi coi trọng việc tuyên truyền phân loại rác, tái chế và tận dụng lại các vật dụng từ nhựa, ny lông, đây được xem là nhiệm vụ quan trọng và sẽ đưa vào hoạt động thường xuyên của các chi đoàn. Mỗi ĐVTN là hạt nhân lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến cộng đồng”.

Theo Bí thư Đoàn xã Canh Liên Đinh Văn Tam, Đoàn xã sẽ tăng cường phát động phong trào trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi, cùng giữ gìn cảnh quan, với mong muốn mỗi hoạt động không chỉ dừng ở phong trào, mà trở thành thói quen, nếp sống của thanh niên và người dân.

Anh Phạm Hồng Hiệp-Bí thư Tỉnh đoàn-khẳng định: Các hoạt động bảo vệ môi trường của thanh niên thời gian qua đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đoàn xã, phường tăng cường nhân rộng các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, thực hiện hiệu quả mô hình phân loại rác tại nguồn, đổi rác thải lấy cây xanh, đồ dùng học tập; gắn phong trào Ngày Chủ nhật xanh với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, từng bước hình thành nếp sống xanh, bền vững trong mỗi gia đình và cộng đồng.