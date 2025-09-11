Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định: Sáng tạo cho đô thị xanh - sạch - đẹp

(GLO)- Là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị, nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định không ngừng thi đua, đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Những nỗ lực bền bỉ ấy góp phần quan trọng xây dựng diện mạo đô thị phía Đông tỉnh ngày càng khang trang, sạch đẹp, thân thiện với du khách.

Chia sẻ về chặng đường 5 năm qua (2020 - 2025), ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Bình Định, cho biết: Đơn vị luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động. Các phong trào này không chỉ tạo khí thế sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên mà còn gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, giúp Công ty hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Đội “Vệ sinh môi trường cơ động” của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định. Ảnh: N.H

Với chức năng, nhiệm vụ chính là vệ sinh môi trường, xử lý chất thải rắn, quản lý và vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị…, Công ty đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để vừa đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc, vừa nâng cao năng suất, tối ưu chi phí. Nhờ đó, diện mạo đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng sống của người dân và sức hấp dẫn của du lịch địa phương.

Bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Giám đốc Công ty, cho hay: Nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó nổi bật là mô hình “Vệ sinh môi trường cơ động”.

Theo đó, hằng ngày, công nhân vệ sinh sử dụng xe đạp trợ lực (hiện có 20 chiếc) được gắn thùng rác và các dụng cụ cần thiết để thu gom rác trên các tuyến đường trung tâm Quy Nhơn. Đặc biệt, mô hình này giúp xử lý nhanh rác thải “vãng lai” - loại rác nhỏ lẻ, phát sinh đột xuất trên các tuyến phố trung tâm hay khu vực đông người.

“Không chỉ thu gom rác thải, các công nhân vệ sinh còn tuyên truyền nâng cao ý thức gìn giữ môi trường cho người dân. Khi nhìn hình ảnh công nhân đạp xe dọn từng mảnh rác nhỏ, xe có dán decal tuyên truyền…, nhiều người sẽ có ý thức bảo vệ môi trường hơn”, bà Biên cho hay.

Cũng theo bà Biên, các ca làm việc thu gom rác diễn ra vào sáng sớm (5 - 7 giờ) và chiều (15 - 17 giờ). Ngoài việc thu gom rác, công nhân còn trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh. Hình ảnh những chiếc xe đạp có dán decal tuyên truyền, cùng bóng dáng công nhân miệt mài gom từng mảnh rác nhỏ, đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về bảo vệ môi trường.

Không chỉ vậy, Công ty còn duy trì 2 điểm truyền thông bảo vệ môi trường đặt tại trụ sở chính (40 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn) và Đội Môi trường số 4 (75 Nguyễn Diêu, phường Quy Nhơn Bắc). Tại đây thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Tuyên truyền về tái chế rác thải nhựa, đổi rác thải nhựa lấy quà, thu mua phế liệu nhựa, góp phần hình thành thói quen phân loại rác từ nguồn.

Công ty còn có giải pháp bố trí công nhân vệ sinh môi trường làm việc tại nơi cư trú. Nhờ đó, người lao động giảm được quãng đường di chuyển, hạn chế rủi ro TNGT, nhất là khi làm ca đêm. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp bảo đảm sức khỏe, gắn bó công nhân lâu dài với nghề.

Xử lý rác thải nhựa tại nhà máy xử lý rác của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định. Ảnh: N.H

Ở bãi biển Quy Nhơn, Công ty đã đầu tư mô tô địa hình để hỗ trợ thu gom rác, giảm sức lao động thủ công. Đồng thời, Công ty cải tạo, sửa chữa hệ thống dây phao giới hạn phạm vi bơi lội trên biển, vừa đảm bảo an toàn cho du khách, vừa giữ gìn mỹ quan biển.

Trước thách thức của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn, Công ty đã thành lập “Tổ xung kích chống ngập úng”. Tổ thường xuyên kiểm tra, khơi thông miệng hố ga, hố thu nước, kịp thời xử lý vật cản trước, trong và sau mưa. Nhờ sự chủ động này, tình trạng ngập úng trên nhiều tuyến đường đô thị Quy Nhơn giảm đáng kể, đảm bảo ATGT và sinh hoạt của người dân trong mùa mưa bão.

Những nỗ lực ấy của Công ty CP Môi trường Bình Định đã được ghi nhận xứng đáng trong các phong trào thi đua của tỉnh. Từ năm 2021 - 2024, Đảng bộ Công ty liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, Công ty vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Mới đây, Đảng bộ Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025.