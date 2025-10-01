(GLO)- Bộ Xây dựng đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 758/QĐ-TTg, ngày 13-5-2025, Bộ Xây dựng có Văn bản số 3336/BXD-QLN, trong đó đề nghị các địa phương báo cáo nhu cầu nhà ở công vụ và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách nhà ở công vụ sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ảnh minh họa: Hoàng Sơn/TNO

Qua tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ của các địa phương, đối với các địa phương không thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thì hầu như chưa có nhu cầu nhà ở công vụ, đối với 23 tỉnh thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính thì nhu cầu nhà ở công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khoảng 45.000 người (trước đây nhu cầu chỉ khoảng 1.000 người theo văn bản số 632/BXD-QLN ngày 2-3-2022 của Bộ Xây dựng).

Đồng thời các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính kiến nghị ban hành chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung quy định về tiêu chuẩn diện tích, định mức trang thiết bị nội thất đối với các đối tượng này.

Do đó, cần thiết phải ban hành Quyết định mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh để đảm bảo cho cán bộ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách về nhà ở công vụ

Theo dự thảo, đối tượng thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phải có khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu của mình đến địa điểm làm việc (gồm: trụ sở làm việc chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức) từ 30 km trở lên tại khu vực đồng bằng và từ 15 km trở lên tại khu vực miền núi.

Về tiêu chuẩn diện tích và trang thiết bị nội thất, theo dự thảo, trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương, công chức, viên chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ, bao gồm: Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 45 m2 đến dưới 60 m2 đảm bảo yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định số 11/2024/QĐ-TTg ngày 24-7-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ.

Cụ thể: Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 45 m2 đến 160 m2, được thiết kế không gian ở khép kín, có một hay nhiều không gian chức năng khác nhau như: Phòng khách, các phòng ngủ, phòng ăn, bếp, khu vệ sinh, ban công hoặc lô gia.

Căn nhà có diện tích sử dụng từ 24 m2 đến dưới 48 m2 đảm bảo yêu cầu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Quyết định số 11/2024/QĐ-TTg. Cụ thể: Nhà ở liền kề cấp IV có diện tích sử dụng từ 24 m2 đến 60 m2, được xây dựng theo kiểu nhà 1 tầng có nhiều căn nhà sát nhau, từng căn nhà có công trình phụ khép kín. Diện tích sử dụng tối thiểu 24 m2/căn nhà.

Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất cho nhà ở công vụ nêu trên là 80 triệu đồng.

Theo dự thảo, Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ theo quy định; chỉ đạo việc phát triển, quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.