Gia Lai ưu tiên nguồn lực nâng cấp hạ tầng, cảnh quan đô thị

(GLO)- Những ngày giáp Tết, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đồng loạt chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng và cảnh quan đô thị. Các công trình được đẩy nhanh tiến độ, góp phần tạo diện mạo khang trang, văn minh phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết.

Tăng tốc hoàn thiện hạ tầng đô thị

Tại phường Quy Nhơn, nhiều tuyến đường trọng điểm đang được nâng cấp đồng loạt. Tiêu biểu là công trình cải tạo, nâng cấp mặt đường tuyến Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thái Học và nút giao vòng xoay Nguyễn Thái Học - Nguyễn Tất Thành vừa hoàn thành sau 3 ngày thi công khẩn trương với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Công ty TNHH Minh Tường bố trí công nhân, phương tiện cải tạo, nâng cấp mặt đường nút giao vòng xoay Nguyễn Thái Học - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Võ Hoàng Trang - Giám đốc Công ty TNHH Minh Tường (đơn vị thi công), quá trình nâng cấp được thực hiện liên tục với sự tham gia của 15 công nhân cùng nhiều máy móc chuyên dụng.

“Chúng tôi bóc tách lớp nhựa cũ, làm sạch bề mặt, phun dầu và thảm nhựa mới nhằm bảo đảm mặt đường phẳng, đẹp, an toàn cho người tham gia giao thông. Các hạng mục sơn kẻ vạch, chỉnh trang lề đường cũng đang được hoàn thiện” - ông Trang cho biết.

Cùng với đó, UBND phường Quy Nhơn triển khai sơn phân làn, thảm bê tông nhựa hàng loạt tuyến đường như: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Xuân Diệu, Tăng Bạt Hổ, Phạm Hùng, Huỳnh Tấn Phát…

Hệ thống biển báo giao thông, bảng tên đường, đèn LED chiếu sáng, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật cũng được sửa chữa, thay mới đồng bộ.

Ông Phan Khắc Duy - Giám đốc Ban Quản lý phường Quy Nhơn - cho hay: Mặt bằng các công trình đã được bàn giao đầy đủ cho đơn vị thi công. Toàn bộ hạng mục chỉnh trang dự kiến hoàn thành trước ngày 25 tháng Chạp, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Những ngày này, phường Bồng Sơn cũng khẩn trương triển khai công tác chỉnh trang đô thị. Theo ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND phường, hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn được kiểm tra, sửa chữa; các tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ.

Tuyến Phạm Văn Đồng - trục đường xuống phường Hoài Nhơn Đông - đang được thi công bó vỉa, lát vỉa hè. Bên cạnh đó, địa phương xây dựng cụm biểu tượng “Chúc mừng năm mới - Xuân Bính Ngọ 2026”, cụm linh vật mừng Xuân và các tuyến đường hoa Tết trên nhiều trục đường chính, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.

Tại phường Bình Định, công tác chỉnh trang đô thị cũng được triển khai đồng bộ. Theo đó, địa phương trồng bổ sung cây bằng lăng tím, bàng Đài Loan tại các vị trí cây bị đổ ngã; lắp đặt cùm chống cây; sửa chữa, thay thế các đoạn gạch lát vỉa hè hư hỏng, xuống cấp.

Hệ thống chiếu sáng được rà soát, thay thế các bóng đèn cao áp và phụ kiện bị hư hỏng; đồng thời, lắp mới đèn LED tại những vị trí bị ảnh hưởng do bão, bảo đảm mỹ quan đô thị và ATGT ban đêm.

Cùng với đó, phường tập trung khắc phục sạt lở, hư hỏng mặt đường, thảm bù vênh và vá ổ gà các tuyến đường nội thị bằng bê tông nhựa dày 5 cm.

Một số hạng mục hạ tầng trọng điểm cũng được đầu tư như sửa chữa nền, mặt đường và thảm nhựa tuyến đường Hồ Sỹ Tạo, Phạm Hồng Thái (khu Dịch vụ - dân cư phía Bắc đường Ngô Gia Tự) và khu dân cư phía Nam đường Hồ Sỹ Tạo bằng bê tông nhựa dày 3 cm.

Ông Võ Tiến Sĩ - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định - cho hay: Địa phương bố trí khoảng 7,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 13 kết hợp chỉnh trang đô thị. Các hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, công tác chăm sóc cây xanh tại các hoa viên, công viên được thực hiện thường xuyên, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp trong dịp Tết.

Làm đẹp phố phường để đón Tết

Theo ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã thống nhất bố trí gần 12 tỷ đồng để thực hiện nhiều hạng mục trang trí Tết tại đô thị Quy Nhơn.

Các điểm nhấn tập trung tại khuôn viên Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, các đảo giao thông lớn, Quảng trường Quy Nhơn, hồ sinh thái Đống Đa, vòng xoay An Dương Vương - Tây Sơn…

“Các phương án trang trí được xây dựng theo hướng tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương với hoa văn thổ cẩm, hình tượng ngựa, võ Bình Định và trang phục truyền thống… tạo không gian vừa rực rỡ vừa gần gũi” - ông Tuấn cho hay.

Công nhân Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tưới nước, chăm sóc cây xanh trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: Trọng Lợi

Đối với đô thị Pleiku, tỉnh cũng bố trí hơn 700 triệu đồng để trang trí hoa tại các đảo giao thông và dọc vỉa hè, góp phần tạo cảnh quan tươi mới.

Trong toàn bộ công tác chỉnh trang do Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn giữ vai trò nòng cốt. Đơn vị hiện quản lý hơn 110 ha công viên, chăm sóc 105.700 cây xanh các loại cùng hàng trăm nghìn mét vuông thảm cỏ, hoa, lá màu; đồng thời, vận hành hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, hoa văn trang trí, cổng chào, màn hình LED và hồ phun nước nghệ thuật.

Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - chia sẻ: “Chúng tôi tập trung bảo đảm hệ thống cây xanh, chiếu sáng và trang trí vận hành ổn định, an toàn, góp phần mang đến diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp trong dịp Tết”.