Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Với diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông, sự hoang hóa kéo dài của khu đất này không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Khách sạn Sê San (số 89 Hùng Vương) trước đây là địa điểm đáng chú ý của phố núi Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Khu đất số 89 Hùng Vương có diện tích 1.142 m², trước đây là Nhà khách tỉnh Gia Lai. Năm 1994, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mượn làm nơi ở cho các chuyên gia công tác tại địa phương. Đến năm 2008, EVN hoàn tất thủ tục thuê đất và được UBND tỉnh chấp thuận.

Thực hiện việc sắp xếp, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1095/QĐ-BTC ngày 26-6-2019 giao nguyên trạng cơ sở nhà, đất này cho UBND tỉnh Gia Lai quản lý, xử lý theo quy định. Do còn vướng mắc về bồi hoàn tài sản, đến cuối năm 2020, EVN mới hoàn tất việc bàn giao cơ sở cho tỉnh.

Đối với thửa đất số 02 Trần Hưng Đạo có diện tích 2.330 m², ngày 29-1-2018, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND gia hạn cho Công ty CP Cấp thoát nước Gia Lai thuê đất trong thời hạn 6 tháng để làm nhà hành chính quản lý.

Quyết định đồng thời xác định đây là vị trí kêu gọi đầu tư của TP. Pleiku (cũ). Khi có nhà đầu tư triển khai dự án, tỉnh sẽ thông báo trước 3 tháng để thu hồi đất. Thực hiện chủ trương này, từ cuối năm 2018, Công ty đã bàn giao lại khu đất cho tỉnh quản lý.

Vị trí từng là trụ sở Công ty CP Cấp thoát nước (số 02 Trần Hưng Đạo) bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Hà Duy

2 khu đất này nằm ngay trung tâm phường Pleiku, trên 2 trục giao thông lớn của đô thị. Sau khi thu hồi, tỉnh từng định hướng kêu gọi đầu tư dự án khách sạn và trung tâm mua sắm phức hợp.

Tuy nhiên, do mục đích sử dụng đất ban đầu là đất xây dựng trụ sở cơ quan, chưa phù hợp với hoạt động đầu tư kinh doanh, đồng thời cần điều chỉnh cục bộ quy hoạch TP. Pleiku (cũ) nên các cơ sở này tiếp tục bị bỏ trống.

Từ ngày 1-7-2025, phường Pleiku được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 phường, xã của TP. Pleiku (cũ). Quá trình đô thị hóa của phường đang diễn ra rất nhanh, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển du lịch, làm gia tăng nhu cầu về hệ thống khách sạn, dịch vụ chất lượng cao.

Ông Đặng Toàn Thắng - Chủ tịch UBND phường Pleiku - cho biết: Địa phương đang đề xuất triển khai dự án chỉnh trang đô thị khu vực khách sạn Sê San và vùng lân cận.

Qua đó, hướng tới tạo lập không gian đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng môi trường sống, hình thành diện mạo mới cho trung tâm phường; đồng thời cung cấp các dịch vụ lưu trú, du lịch, giải trí và tổ chức sự kiện chất lượng cao.

Người dân địa phương cũng bày tỏ kỳ vọng khu “đất vàng” này sớm được “đánh thức”. Ông Hoàng Văn Việt (tổ dân phố 1, phường Pleiku) cho rằng, việc để các khu đất có giá trị lớn hoang hóa kéo dài là sự lãng phí nguồn lực.

Theo ông, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, cần được đưa vào sử dụng hiệu quả để vừa hoàn thiện bộ mặt đô thị, vừa tăng nguồn thu cho ngân sách, đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân trong một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.