Lan hồ điệp rực rỡ đón Tết

(GLO)- Bên cạnh các loài hoa truyền thống, lan hồ điệp cũng được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống trong dịp Tết. Những ngày này, từ các cửa hàng đến vườn hoa, lan hồ điệp đã tưng bừng khoe sắc sẵn sàng đón xuân.

Lan hồ điệp hồng tại vườn lan Đức Điền (phường Chi Lăng). Ảnh: ĐVCC

Lan hồ điệp mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng và nổi bật. Loài hoa này được xem là biểu tượng của sự đủ đầy, bình an và thịnh vượng - những điều mà ai cũng mong cầu khi bước sang năm mới. Vì thế, lan hồ điệp ngày càng được lựa chọn nhiều để trang trí và biếu tặng trong dịp Tết đến xuân sang.

Theo khảo sát trên thị trường, lan hồ điệp chưng Tết năm nay khá đa dạng về kiểu dáng và mức giá, từ chậu nhỏ để bàn cho đến chậu lớn trang trí đại sảnh. Giá cả tùy thuộc vào màu sắc, nguồn gốc của hoa, số lượng cành trên mỗi chậu và phụ kiện đi kèm.

Ngoài những yếu tố trên, sản phẩm lan hồ điệp của tiệm Thủy Orchids (phường Pleiku) còn chinh phục khách hàng bởi sự sáng tạo của người thợ và tính nghệ thuật trong mỗi sản phẩm.

Chị Võ Thu Thủy bên tác phẩm lan hồ điệp kết hợp gỗ lũa và lõi đỗ quyên. Ảnh: ĐVCC

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa hàng đã đặt trước hơn 3.000 cốc lan hồ điệp Đà Lạt các loại. Giá dao động từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với những cành có từ 18 đến 23 bông.

Khi nhập hoa về, người thợ dùng dây thép uốn cành, chỉnh sửa mặt bông cho đều đẹp, sau đó mới bắt đầu lên chậu. Các tác phẩm lan hồ điệp tại Thủy Orchids không chỉ có hoa lan và cây xanh mà còn kết hợp thêm các loại gỗ mỹ nghệ như gỗ lũa, lõi gỗ đỗ quyên cùng những món đồ trang trí nhỏ xinh, gợi liên tưởng đến Tết truyền thống. Đáng chú ý, hầu hết các phụ kiện này đều do chị Võ Thu Thủy - chủ tiệm - mua vật liệu thô về tự chế tác.

Chị Thu Thủy khẳng định mỗi tác phẩm là kết quả của quá trình sáng tạo. Toàn bộ chậu lan hồ điệp tại Thủy Orchids đều không có thiết kế sẵn. Người thợ phải dựa vào hình dáng của loại gỗ đi kèm để sắp đặt hoa sao cho hài hòa, có hồn mà vẫn đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

“Đối với mình, làm chậu hoa lan hồ điệp cũng là một quá trình tư duy. Người thợ phải không ngừng học hỏi, đổi mới để tạo ra những thiết kế độc đáo. Điểm chung của các thiết kế là đều hướng đến phong cách tự nhiên, nhằm phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của hoa lan hồ điệp”, chị Thu Thủy chia sẻ.

Với mong muốn giúp lan nghệ thuật trở nên dễ tiếp cận hơn, Thủy Orchids đưa ra nhiều mức giá phù hợp với nhu cầu khách hàng, từ 700.000 đồng đến vài trăm triệu đồng một tác phẩm. Đối với những chậu lớn, khách hàng chỉ cần mua cốt gỗ một lần; những lần sau chỉ cần mang cốt gỗ đến tiệm để thay đổi thiết kế hoa.

Không khí Tết cổ truyền cũng lan tỏa khắp các vườn hoa. Tại vườn lan Đức Điền (phường Chi Lăng), những ngày này, không khí lao động trở nên khẩn trương hơn nhằm kịp thời gửi hàng đi các tỉnh xa. Năm nay, đơn vị cung cấp ra thị trường hơn 200.000 cốc lan hồ điệp với 60 mã hoa.

Chị Võ Hồng Lam, nhân viên Vườn lan Đức Điền, cho biết: “Khoảng trước Tết 2 tháng, tụi mình đã bắt đầu đóng hoa gửi đi các nơi. Các đơn bán lẻ thường giao trong nội thành, còn ngoại tỉnh chủ yếu là Hà Nội và các tỉnh miền Tây”.

Để có được những chậu lan khỏe, hoa đều và bền màu, vườn lan Đức Điền đặc biệt chú trọng kỹ thuật chăm sóc, đầu tư hệ thống nhà màng, hệ thống làm mát và quạt điều hòa nhằm đảm bảo điều kiện sinh trưởng tối ưu.

Để chuẩn bị cho dịp Tết Bính Ngọ sắp tới, chị Nguyễn Thị Tường Vy (phường Pleiku) đã đến tận vườn lan Đức Điền để tự tay lựa chọn những cành hoa yêu thích trang trí trong nhà.

“Qua tìm hiểu, tôi được biết lan hồ điệp là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng và sang trọng. Hoa đẹp, thanh lịch, tươi tắn, ngắm hoa lan mang lại cảm giác rất an yên. Mức giá lan hồ điệp cũng đa dạng, hợp túi tiền nên tôi chọn hoa lan để chưng trong nhà ngày Tết”, chị Vy chia sẻ.