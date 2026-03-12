Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp

(GLO)- Sáng 12-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số địa phương có liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2 khu kinh tế, 13 KCN, với tổng diện tích hơn 4.578 ha. Năm 2026, UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu hút 57 dự án đầu tư vào các KCN, với tổng vốn dự kiến 31.500 tỷ đồng.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cấp mới 5 dự án, với tổng vốn 9.834 tỷ đồng (đạt 49,2% chỉ tiêu được giao); điều chỉnh 11 dự án với vốn tăng thêm 2.649 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn các khu kinh tế, KCN đã thu hút 536 dự án (bao gồm dự án đầu tư phát triển hạ tầng), với tổng vốn đăng ký 248.778 tỷ đồng, vốn thực hiện khoảng 67.576 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu xây dựng và thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội để góp phần đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ và du lịch của vùng Duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế; có mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; hệ thống đô thị phát triển theo hướng đô thị thông minh, kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế của vùng, cả nước và quốc tế.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Thanh Nguyên báo cáo kết quả thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, KCN. Ảnh: N.H

Cùng với đó, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành đầu mối giao thương phía Tây Gia Lai, vùng Tây Nguyên với các nước Campuchia, Myanmar, Thái Lan; điểm trung chuyển hàng hóa, khách du lịch quan trọng trên tuyến hành lang Đông - Tây giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia.

Đây cũng sẽ là động lực phát triển kinh tế của tiểu vùng phía Tây tỉnh, với trọng tâm phát triển tập trung các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu giữa khu vực Đông Bắc Campuchia với khu vực Tây Nguyên và hàng không, cảng biển Đông Gia Lai.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Ngoài ra, phát triển các KCN theo hướng ưu tiên các ngành công nghiệp trọng điểm như: chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng tái tạo. Về lâu dài, hướng đến xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các KCN hiện đại, đồng bộ, thu hút đầu tư vào các KCN theo hướng sinh thái.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đã thảo luận, làm rõ thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm tiến độ; xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai; phối hợp quản lý quy hoạch các KCN; thực hiện các quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch các phân khu chức năng gắn với tổng thể quy hoạch chung của tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại các khu kinh tế và các KCN, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá, nhằm phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030.

Trong đó, trụ cột tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; tạo đột phá về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo của vùng; hỗ trợ chuyển đổi xanh; phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng là quan trọng nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh đặc biệt quan tâm đến vai trò của Ban quản lý Khu kinh tế. Thực tế thời gian qua, Ban đã hoàn thành được trách nhiệm của mình, nhất là trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư...

Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê Nguyễn Văn Khánh nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vẫn còn bộc lộ hạn chế; một số dự án triển khai chậm. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển công nghiệp chung của tỉnh.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cần khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là tập trung hoàn thành hoàn chỉnh quy hoạch các khu kinh tế và các KCN theo hướng phù hợp, có tầm nhìn và sát với thực tế. Cần tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường chặt chẽ, có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm.

Trên lĩnh vực thu hút đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cần đi vào thực chất, linh hoạt và đa dạng hơn để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, cần vận dụng đúng và linh hoạt các chính sách trên cơ sở lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Ngoài trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiên cứu thực hiện đảm bảo đúng luật, phân rõ trách nhiệm và tích cực phối hợp để triển khai; đồng thời, rà soát chính sách giải phóng mặt bằng của tỉnh theo những quy định mới, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người dân.

Đối với công tác quản lý các KCN, đồng chí Thái Đại Ngọc yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục phát huy những mặt tích cực, đảm bảo hoàn thành cả 3 chỉ tiêu về doanh thu, giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu.

Về đầu tư hạ tầng khu kinh tế, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời rà soát lại các dự án đầu tư chậm tiến độ để xử lý kiên quyết.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình cùng phối hợp tháo gỡ.