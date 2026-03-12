Gia Lai: Công khai đường dây nóng của 11 thuế cơ sở

(GLO)- Sáng 12-3, ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai cho hay: Số điện thoại đường dây nóng của 11 thuế cơ sở được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Thuế tỉnh để tiếp nhận và xử lý nhanh thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân.

Cơ quan Thuế tỉnh tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến quy trình, thủ tục hành chính thuế trên môi trường điện tử. Ảnh: Tiến Sỹ

Cụ thể, số điện thoại 0914411227 của ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng thuế cơ sở 1; số 0905143007 của ông Phạm Trung Thắng, Trưởng Thuế cơ sở 2; số 0914701976 của ông Lê Trung Dũng, Trưởng Thuế cơ sở 3; số 0944959041 của ông Kiều Xuân Chinh, Trưởng Thuế cơ sở 4; số 0911009888 của ông Trần Văn Khương, Trưởng Thuế cơ sở 5; số 0906555689 của ông Hoàng Phi Dũng, Trưởng Thuế cơ sở 6; số 0905150808 của ông Lê Quốc Thái, Trưởng Thuế cơ sở 7; số 0903594658 của ông Trần Văn Thành, Trưởng Thuế cơ sở 8; số 0868617888 của ông Nguyễn Công Thạch, Trưởng Thuế cơ sở 9; số 0987696448 của ông Nguyễn Đình Hải, Trưởng Thuế cơ sở 10 và số điện thoại 0914104905 của ông Lê Tuấn Tú, Trưởng Thuế cơ sở 11.

Cơ quan Thuế tiếp nhận thông tin phản ánh của người nộp thuế qua đường dây nóng trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước).

Việc công khai đường dây nóng giúp các tổ chức, cá nhân thuận tiện liên hệ công việc khi cần thiết; đồng thời giúp Thuế tỉnh tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế liên quan đến quy trình, thủ tục hành chính thuế và các phản ánh về hành vi tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức thuế (nếu có).

Thông qua kênh thông tin này, cơ quan Thuế tỉnh sẽ kịp thời nắm bắt, xử lý và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, góp phần xây dựng môi trường quản lý thuế minh bạch, hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.