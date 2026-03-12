Nhiều hàng hóa, dịch vụ rục rịch tăng giá theo xăng

(GLO)- Giá xăng dầu tăng đang tạo hiệu ứng dây chuyền lên nhiều lĩnh vực. Từ thực phẩm, hàng quán đến vận chuyển đều chịu áp lực chi phí, khiến nguy cơ chi tiêu sinh hoạt của người dân ngày càng đắt đỏ.

Giá thực phẩm nhích dần

Ghi nhận tại nhiều chợ trên địa bàn tỉnh cho thấy giá rau xanh đã tăng bình quân từ 5.000-6.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Bông cải xanh hiện bán khoảng 45.000 đồng/kg; dưa leo, cà chua khoảng 30.000 đồng/kg; rau muống và bầu, bí dao động quanh mức 35.000 đồng/kg.

Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn vẫn áp dụng chương trình bình ổn giá hàng hóa, giảm 5-15% so với giá thị trường. Ảnh: Hải Yến

Không chỉ rau củ, thịt heo cũng chịu tác động từ chi phí vận chuyển ngày càng cao. Theo các tiểu thương, mỗi lần giá xăng tăng, các đơn vị vận chuyển thường điều chỉnh cước, khiến giá bán lẻ khó giữ ổn định.

Bà Nguyễn Thị Thu - Tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Lớn mới (phường Quy Nhơn) cho biết: “Từ sau Tết đến nay giá thịt vẫn ở mức cao trong khi sức mua giảm. Nếu chi phí vận chuyển tiếp tục tăng thì rất khó giữ giá như hiện tại”.

Hiện giá bán lẻ thịt heo trên thị trường dao động từ 90.000-200 nghìn đồng/kg. Trong đó, thịt ba rọi khoảng 180-190 nghìn đồng/kg; sườn non 200 nghìn đồng/kg; nạc dăm 160-170 nghìn đồng/kg; nạc đùi khoảng 140 nghìn đồng/kg; nạc vai và thịt xay khoảng 120 nghìn đồng/kg; thịt bò dao động từ 190-250 nghìn đồng/kg; thịt gà 80.000-140 nghìn đồng/kg.

Làn sóng tăng giá cũng nhanh chóng lan sang các quán ăn bình dân, nơi phục vụ phần lớn người dân lao động phổ thông. Trong tuần qua, nhiều hàng quán đã điều chỉnh giá bán. Các món xôi, bánh mì, bánh bao tăng khoảng 2.000 đồng/món, trong khi bún, phở, hủ tiếu… tăng khoảng 5.000 đồng/tô. Theo nhiều chủ quán, nguyên nhân chủ yếu là giá gas, xăng và nhiều nguyên liệu đầu vào đồng loạt tăng.

Chị Phạm Bích Lộc - chủ quán Garden House Coffee (phường Quy Nhơn) cho hay: “Giá nguyên vật liệu đều tăng trên 20%. Đặc biệt, các loại ly nhựa, bao bì, ống hút… tăng trên 30% vì giá vận chuyển tăng. Quán sử dụng mặt bằng của gia đình nên chưa tính tăng giá, nhưng nguyên liệu còn tiếp tục tăng mạnh theo giá xăng dầu thì không thể khác được”.

Không chỉ khu vực đô thị, nông dân cũng chịu tác động rõ rệt. Tại các vùng sản xuất nông nghiệp, chi phí nhiên liệu phục vụ việc tưới tăng khiến chi phí sản xuất đội lên đáng kể.

Ông Nguyễn Ngọc Hải - nông dân trồng cà phê tại làng Kon Chrah (xã Hra) - cho biết: “Nhiều xã phía Tây tỉnh đang vào mùa khô, mỗi ngày rẫy của tôi phải dùng máy bơm tưới nên tốn rất nhiều dầu. Giá dầu tăng cao khiến chi phí đội lên, trong khi việc mua dầu cũng khó khăn. Nếu phải hạn chế tưới, năng suất có thể bị ảnh hưởng”.

Doanh nghiệp nỗ lực giữ giá

Không chỉ người tiêu dùng, các DN cũng đang chịu sức ép lớn khi chi phí vận chuyển và giá nguyên liệu tăng mạnh. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, nhiều đơn vị buộc phải tính toán kỹ lưỡng trước khi điều chỉnh giá.

Nhân viên Công ty CP Đầu tư và Du lịch Kifa Travel dẫn khách đi tham quan tại Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: Hải Yến

Ông Đoàn Duy Thoại - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Du lịch Kifa Travel (phường Quy Nhơn Nam), cho biết DN đã nhận báo giá vận chuyển mới tăng từ 10 -20%. Hiện công ty đang thương lượng với đối tác vận chuyển và khách hàng đã ký hợp đồng.

“Nếu các khách sạn, nhà hàng cũng tăng giá thì DN có nguy cơ lỗ với các hợp đồng đã ký, trong khi giá tour khó điều chỉnh kịp do cạnh tranh trong ngành du lịch rất khốc liệt. Ngay từ đầu năm chúng tôi đã lo mùa du lịch tới sẽ gặp nhiều khó khăn” - ông Thoại nói.

Ở lĩnh vực bán lẻ, các siêu thị đang cố gắng giữ giá để ổn định thị trường. Ông Nguyễn Văn Minh - Tổ trưởng Tổ marketing Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), cho biết đơn vị đã nhận thông báo từ một số nhà cung cấp về khả năng điều chỉnh giá do chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, siêu thị vẫn đang cân nhắc và chưa tăng giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Theo ông Minh, các sản phẩm trong chương trình bình ổn thị trường như trứng, thịt heo, gạo, dầu ăn… hiện vẫn được giữ ở mức thấp hơn khoảng 5-15% so với thị trường.

Trong khi đó, nhiều DN sản xuất thực phẩm tại địa phương cho rằng việc điều chỉnh giá chỉ là vấn đề thời gian nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Bà Huỳnh Thị Mị - Giám đốc Công ty Viet Organic (phường Tam Quan) - chuyên nhập hải sản để chế biến phục vụ các siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc - cho hay: “Các sản phẩm thủy hải sản bị ảnh hưởng mạnh do giá dầu tăng cao, nhiều tàu cá ở Tam Quan và khu vực lân cận gặp khó khăn nếu chuyến biển không đạt sản lượng. Chúng tôi buộc phải thông báo tăng giá 10-20% các sản phẩm để chia sẻ với các chủ thuyền, giúp họ tiếp tục ra khơi”.

Chi phí nhiên liệu tăng cũng khiến các DN vận tải đối mặt nhiều thách thức. Theo ông Trần Hữu Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Headway Quy Nhơn, nếu giá nhiên liệu không sớm ổn định, các DN logistics sẽ gặp nhiều khó khăn vì chi phí vận hành tăng rất nhanh.

Với diễn biến giá xăng dầu hiện nay, việc cân đối giữa duy trì hoạt động kinh doanh và hạn chế tác động đến người tiêu dùng đang là bài toán khó đối với nhiều DN. Nếu chi phí tiếp tục tăng, áp lực giá cả đối với thị trường hàng hóa và đời sống người dân có thể còn gia tăng trong thời gian tới.