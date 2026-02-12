Xã Gào khai mạc phiên chợ nông sản dịp Tết Bính Ngọ 2026

(GLO)- Tối 11-2, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc “Phiên chợ nông sản và trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, ẩm thực tiêu biểu và sản phẩm OCOP”.

Tham gia phiên chợ có các hộ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, các chủ thể OCOP và hộ kinh doanh trên địa bàn xã.

Người dân xã Gào giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch đến du khách. Ảnh: Bá Bính

Phiên chợ diễn ra trong 2 ngày với quy mô 15 gian hàng trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các món ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Dịp này, UBND xã Gào đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) đến các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Số quà này do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn trao tặng.