Thắm tình quân-dân tại phiên chợ Tết trong trường học

(GLO)- Chiều 10-2, Trường Mẫu giáo Tuổi thơ (xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) tổ chức Phiên chợ Tết quê của bé năm 2026. Chương trình có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54 với những gian hàng, hoạt động ý nghĩa, tô thắm tình quân-dân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Các em nhỏ trải nghiệm mua sắm tại các gian hàng ẩm thực do cô và trò nhà trường tổ chức. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình Phiên chợ Tết quê của bé, hơn 200 em học sinh của Trường Mẫu giáo Tuổi thơ cùng người dân địa phương đã được trải nghiệm mua sắm tại 7 gian hàng ẩm thực do cô và trò nhà trường chế biến như: bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, bánh cuốn, chè, xúc xích lốc xoáy, trà sữa, xiên que, kẹo ngọt….

Cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54 cắt tóc miễn phí cho trẻ em địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, Kho Kỹ thuật K54 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 5) tổ chức gian hàng rau củ quả 0 đồng (rau cải, bắp sú, bí xanh, đậu que, chuối…) do cán bộ, chiến sĩ đơn vị tăng gia sản xuất; gian hàng quần áo 0 đồng và cắt tóc miễn phí cho học sinh, người dân. Các hoạt động đã mang lại trải nghiệm Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp cho người dân và học sinh vùng khó.

Chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54 tặng rau củ miễn phí cho các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, Ban Giám hiệu trường phối hợp với Kho Kỹ thuật K54 và các nhà hảo tâm trao 46 suất quà Tết gồm các nhu yếu phẩm trị giá 150.000 đồng/suất cho các em học sinh nghèo, mồ côi của trường.

Lãnh đạo Kho Kỹ thuật K54 tặng quà cho già làng, người có uy tín tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Kho Kỹ thuật K54 trao tặng 120 suất quà cho già làng, người uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng giúp bà con có điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền đủ đầy hơn.