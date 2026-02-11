Thắm tình quân-dân tại phiên chợ Tết trong trường học

Tại chương trình Phiên chợ Tết quê của bé, hơn 200 em học sinh của Trường Mẫu giáo Tuổi thơ cùng người dân địa phương đã được trải nghiệm mua sắm tại 7 gian hàng ẩm thực do cô và trò nhà trường chế biến như: bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, bánh cuốn, chè, xúc xích lốc xoáy, trà sữa, xiên que, kẹo ngọt….
Bên cạnh đó, Kho Kỹ thuật K54 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 5) tổ chức gian hàng rau củ quả 0 đồng (rau cải, bắp sú, bí xanh, đậu que, chuối…) do cán bộ, chiến sĩ đơn vị tăng gia sản xuất; gian hàng quần áo 0 đồng và cắt tóc miễn phí cho học sinh, người dân. Các hoạt động đã mang lại trải nghiệm Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp cho người dân và học sinh vùng khó.
Dịp này, Ban Giám hiệu trường phối hợp với Kho Kỹ thuật K54 và các nhà hảo tâm trao 46 suất quà Tết gồm các nhu yếu phẩm trị giá 150.000 đồng/suất cho các em học sinh nghèo, mồ côi của trường.
Kho Kỹ thuật K54 trao tặng 120 suất quà cho già làng, người uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng giúp bà con có điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền đủ đầy hơn.