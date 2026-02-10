Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ chúc Tết Làng trẻ em SOS Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 10-2, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Thị Phong Vũ đã đến thăm, chúc Tết tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tại nơi đến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, các dì, các mẹ của Làng trẻ em SOS Quy Nhơn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mồ côi.

Với tình yêu trẻ và trách nhiệm cao, nhiều năm qua, Làng đã chung tay cùng tỉnh tạo mái ấm gia đình an toàn, yêu thương cho trẻ.

a2.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ 4 từ trái sang) trao tặng quà Tết của tỉnh cho Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Làng hiện có 112 trẻ đang được nuôi dưỡng tại 9 nhà gia đình và 1 nhà nhóm nhỏ, dưới sự chăm sóc trực tiếp của 9 người mẹ và 3 người dì. Trong đó, có 40 trẻ đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh; 72 trẻ đang theo học các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đã trao tặng phần quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến Làng trẻ em SOS Quy Nhơn; đồng thời chúc lãnh đạo đơn vị, cán bộ, nhân viên cùng các mẹ, các dì và trẻ mồ côi tại đây một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và niềm tin.

Đồng chí cũng mong muốn tập thể Làng trẻ em SOS Quy Nhơn tiếp tục cùng tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em mồ côi; chung tay tạo dựng cho các con một môi trường sống và học tập tốt, giúp các con trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

Thời sự

(GLO)- Sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài, giá rau củ bất ngờ “lao dốc”, có loại giảm 20-80% dù đang trong thời điểm giáp Tết Bính Ngọ 2026, khiến người trồng lo lắng. Nghịch lý hiếm thấy này cùng điệp khúc "được mùa - mất giá" cho thấy những bất cập của sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu liên kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công và hộ nghèo, cận nghèo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công và hộ nghèo, cận nghèo

Thời sự

(GLO)- Ngày 8-2, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-2, đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết tại Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

null