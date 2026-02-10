Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ chúc Tết Làng trẻ em SOS Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 10-2, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Thị Phong Vũ đã đến thăm, chúc Tết tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tại nơi đến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, các dì, các mẹ của Làng trẻ em SOS Quy Nhơn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mồ côi.

Với tình yêu trẻ và trách nhiệm cao, nhiều năm qua, Làng đã chung tay cùng tỉnh tạo mái ấm gia đình an toàn, yêu thương cho trẻ.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ 4 từ trái sang) trao tặng quà Tết của tỉnh cho Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Làng hiện có 112 trẻ đang được nuôi dưỡng tại 9 nhà gia đình và 1 nhà nhóm nhỏ, dưới sự chăm sóc trực tiếp của 9 người mẹ và 3 người dì. Trong đó, có 40 trẻ đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh; 72 trẻ đang theo học các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đã trao tặng phần quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến Làng trẻ em SOS Quy Nhơn; đồng thời chúc lãnh đạo đơn vị, cán bộ, nhân viên cùng các mẹ, các dì và trẻ mồ côi tại đây một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và niềm tin.

Đồng chí cũng mong muốn tập thể Làng trẻ em SOS Quy Nhơn tiếp tục cùng tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em mồ côi; chung tay tạo dựng cho các con một môi trường sống và học tập tốt, giúp các con trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.