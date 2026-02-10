Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao quà Tết cho học sinh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp

ĐỒNG LAI
(GLO)- Ngày 9-2, thầy Vũ Văn Tùng-người phụ trách “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với các đơn vị tài trợ đã trao 80 suất quà Tết với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai).

Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước tương…

627748016-1908006933132652-5359227711611518731-n.jpg
Ban tổ chức đã trao 80 suất quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 6 chiếc xe đạp với tổng trị giá hơn 7 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các em có thêm phương tiện đi học, tiếp thêm động lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

628737189-1908006849799327-6684803974468830792-n.jpg
Trao tặng 6 chiếc xe đạp cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp. Ảnh: ĐVCC

Chương trình góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ.

null