Trao quà Tết cho học sinh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp

(GLO)- Ngày 9-2, thầy Vũ Văn Tùng-người phụ trách “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với các đơn vị tài trợ đã trao 80 suất quà Tết với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai).
Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước tương…
Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 6 chiếc xe đạp với tổng trị giá hơn 7 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các em có thêm phương tiện đi học, tiếp thêm động lực vượt khó, vươn lên trong học tập.
Chương trình góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ.
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với các chi nhánh BIDV tổ chức thăm, chúc Tết và trao quà cho nhân dân làng Ch’rơng 1 và làng Đak Dwe (xã Hra) theo chương trình kết nghĩa đã ký kết.
(GLO)- Chiều 7-2, tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho người lao động các công ty cao su trên địa bàn Tây Nguyên.
(GLO)- Sáng 6-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Grai phối hợp với Ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Tết yêu thương” tại làng Mèo, mang không khí sẻ chia đến với phụ nữ nghèo và phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng còn nhiều khó khăn.
(GLO)- Sáng 7-2, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường: Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Ayun Pa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
(GLO)- Chiều 5-2, nhiều địa phương trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức các chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
(GLO)- Ngày 6-2, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình “Tết nhân ái” - Xuân Bính Ngọ 2026, trao 1.400 suất quà Tết cho người dân xã Đề Gi.
(GLO)- Gắn bó với ngư dân bao đời, các chợ cá ven biển Đông Gia Lai không chỉ là nơi mua bán hải sản, mà còn là không gian văn hóa đặc trưng của làng biển, phản ánh sinh động đời sống lao động cần mẫn, bền bỉ của cư dân miền biển.
(GLO)- Ngày 5-2, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
(GLO)- Sáng 4-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) tổ chức trao “Nhà tình thương” cho gia đình chị Puih H’Điệp (SN 1988) ở làng Blang 1 - hội viên phụ nữ khó khăn, có 2 con bị bệnh hiểm nghèo.
(GLO)- Sáng 4-2, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng, trích từ Quỹ bạn đọc Chương trình “Nhịp cầu nhân ái”, cho em Võ Thuận Thảo - học sinh lớp 11A1, Trường THPT số 1 Trần Cao Vân.
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.
(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 2-2, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức các chương trình trao tặng quà Tết, bàn giao nhà Chữ thập đỏ, góp phần mang xuân yêu thương đến với người nghèo, khó khăn trong tỉnh.
(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…
(GLO)- Ngày 31-1, UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) và Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” năm 2026.
(GLO)- Sáng 31-1, Chi hội Phụ nữ Công an phường Pleiku phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết nhân ái” tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.
(GLO)- Sáng 31-1, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê trao quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.
(GLO)- Sáng 30-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.