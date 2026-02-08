Trao quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Phù Mỹ Tây

(GLO)- Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, nhóm Hoa Hướng Dương vừa phối hợp với UBND xã Phù Mỹ Tây tổ chức trao quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: H.V

Người dân nhận quà Tết do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và nhóm Hoa Hướng Dương tặng. Ảnh: H.V

Sau chương trình này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tiếp tục trao 100 suất quà (600 nghìn đồng/suất) cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuy Phước Đông.

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, thông qua nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã trao tổng cộng 410 suất quà (trị giá 190 triệu đồng) cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.