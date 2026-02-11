Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

Theo Chủ tịch UBND xã Chư Sê Trần Minh Triều, kế hoạch được xây dựng nhằm giải quyết dứt điểm các bất cập tại chợ Chư Sê và chợ phía Nam Chư Sê; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước di dời tiểu thương sang các chợ mới, hướng đến việc hình thành trung tâm thương mại hiện đại theo định hướng phát triển đô thị của địa phương.

Khu vực chợ Chư Sê hiện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cháy nổ. Ảnh: M.P

Chợ Chư Sê được đưa vào sử dụng từ năm 1992, hiện có 302 hộ kinh doanh buôn bán. Trải qua nhiều lần cải tạo, mở rộng, đến nay, chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, quy hoạch tổng thể không còn đồng bộ. Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Đáng chú ý, chợ nằm trên trục giao thông chính, khu vực trung tâm xã nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT). Thực tế tại khu vực này đã xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến ANTT và đời sống người dân.

Bên cạnh đó, 70 hộ kinh doanh thuê đất trong chợ có thời hạn 30 năm đã hết hạn thuê từ tháng 10-2023 (được gia hạn đến tháng 10-2024) nhưng chưa chấp hành bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho công tác quản lý và triển khai các chủ trương theo quy hoạch.

Trong khi đó, chợ phía Nam Chư Sê được quy hoạch với vai trò chợ đầu mối, quy mô gần 27.000 m², dù đi vào hoạt động từ năm 2013 nhưng chỉ sau thời gian ngắn, phần lớn tiểu thương đã quay trở lại chợ Chư Sê.

Hiện nay, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại chợ phía Nam Chư Sê đã xuống cấp, chưa được đầu tư sửa chữa kịp thời; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số vị trí còn vướng mắc, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.

Chợ phía Nam Chư Sê vắng khách nên nhiều hộ đã ngừng hoạt động kinh doanh. Ảnh: M.P

Liên quan đến việc sắp xếp, bố trí lại hoạt động chợ, bà Huỳnh Thị Tích (số 717 Hùng Vương, xã Chư Sê) - đại diện một số hộ tiểu thương, cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Chư Sê chấm dứt hoạt động chợ Chư Sê do chợ đã hết hạn kinh doanh nhiều năm nhưng vẫn duy trì buôn bán, ảnh hưởng đến hoạt động của 152 hộ đã trúng đấu giá ki-ốt, lô sạp tại chợ phía Nam Chư Sê.

Theo bà Tích, việc sớm đóng cửa chợ Chư Sê sẽ tạo điều kiện để các hộ dân yên tâm đầu tư, ổn định kinh doanh theo đúng quy hoạch.

Ngoài ra, chợ Mỹ Thạch được quy hoạch với 70 lô sạp, hiện có khoảng 40 lô đang được các hộ kinh doanh sử dụng, số lô trống có khả năng bố trí cho một số hộ có nhu cầu. Tuy nhiên, do vị trí xa trung tâm nên chợ Mỹ Thạch chưa thu hút được tiểu thương từ chợ Chư Sê chuyển đến.

Trước thực trạng trên, UBND xã Chư Sê đã xây dựng kế hoạch tổng quát nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, bảo đảm hài hòa lợi ích hợp pháp của tiểu thương, người dân và DN liên quan đến chợ Chư Sê và chợ phía Nam Chư Sê.

Lộ trình triển khai gồm 6 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 2-2026, với trọng tâm là rà soát toàn diện hiện trạng các chợ; phân loại các nhóm hộ kinh doanh, diện tích sử dụng và khả năng tiếp nhận hộ di dời; tổ chức đối thoại công khai để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến chính đáng của tiểu thương; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm thống nhất phương án di dời phù hợp.

Theo kế hoạch, các hộ kinh doanh tại chợ Chư Sê sẽ được bố trí về chợ phía Nam Chư Sê và chợ Mỹ Thạch - những địa điểm có khả năng tiếp nhận và bảo đảm điều kiện hạ tầng.

UBND xã dự kiến đầu tư khoảng 5 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp chợ phía Nam Chư Sê; đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ trong quá trình di dời như miễn, giảm phí, hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp ngành hàng hợp lý, tạo điều kiện để tiểu thương sớm ổn định hoạt động kinh doanh.

Quan điểm xuyên suốt của kế hoạch là thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và DN; giữ vững ổn định ANTT, hạn chế phát sinh khiếu kiện. Trường hợp tiểu thương không chấp hành việc di dời, xã sẽ xử lý theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Liên quan đến các kiến nghị kéo dài nhiều năm của tiểu thương, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất hướng giải quyết.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND xã Chư Sê rà soát, đánh giá hiện trạng các chợ; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm bảo đảm điều kiện kinh doanh; đồng thời tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai chủ trương xây dựng chợ Chư Sê thành Trung tâm thương mại Chư Sê.