Siết chặt phòng - chống cháy, nổ dịp cuối năm

(GLO)- Cuối năm, nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tập kết hàng hóa và sử dụng điện, nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.

Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cùng Công an các địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp kiểm tra, tuyên truyền, chủ động phòng ngừa từ cơ sở.

Đồng loạt kiểm tra, phòng ngừa từ sớm

Thời điểm này, lượng hàng hóa tập kết, trưng bày tại chợ Đầm (phường Quy Nhơn) bắt đầu tăng so với ngày thường, trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy, nổ như vàng mã, quần áo, giày dép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC.

Trước thực tế đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh) đã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn cháy, nổ tại chợ.

Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đội số 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) tuyên truyền cho tiểu thương cách sử dụng điện, nhiệt an toàn. Ảnh: K.A

Tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế điều kiện an toàn PCCC tại các quầy hàng, ki ốt, khu vực sinh hoạt chung; đồng thời rà soát hệ thống điện, việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; hướng dẫn sắp xếp hàng hóa gọn gàng, bảo đảm khoảng cách an toàn nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ ngay từ sớm.

Thiếu tá Trương Quang Tú - Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 cho biết, việc tăng cường kiểm tra, tuyên truyền được triển khai đồng loạt tại các chợ, trung tâm thương mại, khách sạn, cửa hàng xăng dầu, doanh nghiệp và những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, ngay từ thời điểm lượng hàng hóa, vật tư bắt đầu tăng.

“Công tác kiểm tra tập trung vào hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, phương tiện chữa cháy tại chỗ, lối thoát nạn và trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm kịp thời phát hiện, loại trừ nguy cơ cháy, nổ, không để bị động khi bước vào cao điểm” - Thiếu tá Tú nhấn mạnh.

Những ngày qua, Công an phường Quy Nhơn Bắc cũng tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho khoảng 3.000 hộ/14.200 nhân khẩu, đồng thời cho ký cam kết chấp hành các quy định về PCCC. Nội dung tuyên truyền được phân hóa theo từng loại hình.

Trong đó, các cơ sở lưu trú chú trọng an toàn điện, kỹ năng thoát nạn, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; kho, điểm chứa hàng tập trung trang bị thiết bị cảnh báo sớm, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC.

Công an phường Quy Nhơn Bắc hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay. Ảnh: K.A

Theo thiếu tá Phạm Hồng Vi - Phó Trưởng Công an phường Quy Nhơn Bắc, đơn vị căn cứ từng loại hình hộ gia đình, sản xuất, kinh doanh để tuyên truyền cho phù hợp với thực tế.

“Cách làm trực tiếp giúp người dân nắm rõ trách nhiệm và kỹ năng cần thiết, từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt và kinh doanh hằng ngày” - Thiếu tá Phạm Hồng Vi cho hay.

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, Công an xã Chư A Thai tập trung vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu. Đến nay, trên 90% hộ dân và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn xã đã tự trang bị bình chữa cháy.

Thiếu tá Trần Văn Tiến - Trưởng Công an xã Chư A Thai cho rằng, việc nâng cao khả năng tự phòng, tự xử lý sự cố ngay từ cơ sở có ý nghĩa then chốt trong hạn chế thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ. Thông qua hướng dẫn trực tiếp, người dân dần hình thành thói quen kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp hàng hóa an toàn và chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Siết chặt quản lý, sẵn sàng ứng phó

Theo thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn-Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh), thời điểm cuối năm, cận Tết, nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tập kết hàng hóa và sử dụng điện, nguồn nhiệt gia tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ ở nhiều loại hình cơ sở, nhất là khu, cụm công nghiệp, cảng, chợ, trung tâm thương mại và khu dân cư.

Vì vậy, đơn vị xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động phòng ngừa sự cố.

Công an xã Chư A Thai đến từng hộ dân hướng dẫn công dụng và cách sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, lực lượng tập trung kiểm tra các nội dung cốt lõi như hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy tại chỗ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. “Qua kiểm tra, những tồn tại, thiếu sót được yêu cầu khắc phục ngay, không để kéo dài, phát sinh nguy cơ mất an toàn, nhất là trong giai đoạn bước vào cao điểm” - Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH toàn tỉnh duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ; chủ động xây dựng, rà soát, cập nhật các phương án chữa cháy, CNCH phù hợp với từng địa bàn, từng loại hình cơ sở. Lực lượng và phương tiện được bố trí hợp lý tại các khu vực trọng điểm, bảo đảm khi xảy ra sự cố có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Đáng chú ý, mạng lưới PCCC từ cơ sở tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh hiện đã kiện toàn 497 đội dân phòng với hơn 4.900 thành viên; thành lập 813 tổ liên gia an toàn PCCC và xây dựng 580 điểm chữa cháy công cộng. Đây là lực lượng nòng cốt tại chỗ, góp phần phát hiện sớm và xử lý ban đầu các sự cố cháy, nổ ngay tại khu dân cư.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ siết chặt quản lý đến nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, đang giúp lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công an các xã, phường tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực xử lý tình huống, góp phần bảo đảm an toàn PCCC trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, bình yên.