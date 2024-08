Pleiku chủ động phòng ngừa cháy nổ tại khu vực nhà trọ

(GLO)- Trên địa bàn TP. Pleiku có nhiều cơ sở kinh doanh nhà trọ. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và các chủ nhà trọ đã quan tâm đến công tác phòng ngừa cháy nổ tại khu vực này.

Dẫn chúng tôi “mục sở thị” khu nhà trọ của mình, ông Hà Văn Hiến (tổ 9, phường Ia Kring) cho biết: Gia đình ông có 15 phòng trọ cho thuê. Để phòng ngừa cháy nổ, ông trang bị bình chữa cháy xách tay, lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy và camera giám sát trong khu vực nhà trọ.

“Mới đây, tôi cũng đã tham gia lớp tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) do cơ quan Công an tổ chức. Sau lớp tập huấn, tôi hướng dẫn lại để người thuê trọ biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và cách xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra”-ông Hiến bộc bạch.

Ông Trần Ngọc Lợi-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 9 (phường Ia Kring) cho hay: Trên địa bàn tổ dân phố 9 có 70 cơ sở nhà trọ với hơn 210 phòng trọ cho thuê. Tại các cuộc họp, chúng tôi đều tuyên truyền, nhắc nhở chủ nhà trọ chấp hành nghiêm các quy định về PCCC; thường xuyên nhắc nhở để người thuê trọ nâng cao ý thức về PCCC.

Chúng tôi cũng tuyên truyền, khuyến cáo người thuê trọ không lập bàn thờ trong phòng để phòng ngừa cháy nổ. Hiện tổ dân phố có 2 điểm chữa cháy công cộng được trang bị nhiều thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tổ không có cháy nổ xảy ra.

Phường Ia Kring hiện có 203 nhà trọ với 1.500 phòng. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phan Phi Hải, từ đầu năm đến nay, UBND phường đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về PCCC được 4 đợt với 412 lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn về PCCC cho 2.812 hộ dân.

“Tại các cuộc họp, chúng tôi yêu cầu cán bộ, đảng viên gương mẫu trong thực hiện phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”; cam kết tự trang bị bình chữa cháy trong gia đình; vận động, hướng dẫn các hộ gia đình có “chuồng cọp”, đặc biệt là nhà 2 tầng trở lên mở lối ra khẩn cấp”-ông Hải cho biết.

Còn bà Đặng Thị Thu Hương-Chủ tịch UBND phường Hội Thương thì cho hay: Để phòng ngừa cháy nổ, UBND phường đã xây dựng 9 tổ liên gia an toàn PCCC và 13 điểm chữa cháy công cộng. Đến nay, phường đã kiện toàn, tuyển chọn và thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định. Thời gian tới, lực lượng này sẽ tham gia tích cực cùng với Công an phường trong công tác tuyên truyền phòng-chống cháy nổ ở cơ sở.

Trên địa bàn TP. Pleiku hiện có 683 cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê, trong đó có 500 cơ sở nhà trọ. Để phòng ngừa cháy nổ tại các khu vực này, Công an TP. Pleiku đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về PCCC và CNCH cho người dân, nhất là người đứng đầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng phối hợp với UBND các xã, phường thành lập các đoàn kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH chuyên đề đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê, nhà trọ trên địa bàn theo phân cấp quản lý để kịp thời xử lý những hạn chế, thiếu sót liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an thành phố phối hợp với UBND các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH cho 61.309 hộ gia đình, 3.415 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; xây dựng 16 điểm chữa cháy công cộng; tổ chức 9 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 2.071 người tham gia; tổ chức kiểm tra 2.329 lượt cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê, nhà trọ.

Riêng Công an thành phố đã kiểm tra 164 lượt cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 19 cơ sở với số tiền 28,7 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, Trung tá Lương Anh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP. Pleiku) thông tin: Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hướng dẫn an toàn về PCCC trên địa bàn để kịp thời kiến nghị, khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, nhất là đối với các cơ sở trọng điểm, có nhiều nguy cơ cháy nổ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức cho người dân cũng như huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở.

Mặt khác, đơn vị chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để ứng phó kịp thời khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn.