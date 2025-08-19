Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHAN LÀI PHAN LÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

Túi gạo sẻ chia

Kho gạo yêu thương” được chị Phạm Quỳnh Lam-Giám đốc điều hành Trung tâm Phát triển kỹ năng Awake Gia Lai và chị Phạm Quỳnh Giang (kinh doanh tự do ở phường Pleiku) sáng lập vào ngày 15-8-2024.

“Xuất phát từ những chuyến đi thiện nguyện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôi tận mắt chứng kiến cảnh nhiều em nhỏ bữa đói bữa no. Hình ảnh ấy khiến tôi day dứt mãi. Và tôi nghĩ, phải có một cách nào đó để giúp các em dài lâu hơn. Thế là “Kho gạo yêu thương” ra đời”-chị Giang chia sẻ.

10.jpg
Chị Phạm Quỳnh Giang (hàng sau, thứ 2 từ trái sang) cùng các nhà hảo tâm tặng gạo, nhu yếu phẩm cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: P.L

Ban đầu, 2 chị dự định cho các con mình hỗ trợ quà hàng tháng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi được chia sẻ trên mạng xã hội, ý tưởng này đã lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim nhiều người.

“Nhiều phụ huynh khác ngỏ ý cho con mình được chung sức để nối dài thêm hành trình của mô hình. Tháng 8-2024, có 60 em học sinh được nhận quà từ “Kho gạo yêu thương”. Đến tháng 12-2024, tăng lên 75 em được nhận quà cho đến nay”-chị Giang cho biết.

1 năm qua, đều đặn vào ngày 15 hằng tháng, những túi quà trị giá khoảng 300 nghìn đồng, gồm 10 kg gạo cùng nhu yếu phẩm, được trao tận tay các học sinh.

Em Rơ Châm Hồng (lớp 2D, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu) xúc động bày tỏ: “Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, ba mẹ đều phải đi làm thuê. Nhận được quà từ “Kho gạo yêu thương”, em rất biết ơn. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt”.

Đồng hành cùng “Kho gạo yêu thương” là những em học sinh tiểu học, THCS ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ tiền lì xì Tết, tiền ăn sáng tiết kiệm được, các em đã góp vào mô hình với tinh thần bạn giúp bạn. Có em tự mình san sẻ với một bạn nhỏ khó khăn, cũng có nhóm 2-3 em chung tay giúp một bạn khác. Hành trình của “Kho gạo yêu thương” càng thêm ý nghĩa, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sẻ chia.

Em Nguyễn Phúc Thịnh (lớp 7A3, Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, phường Diên Hồng) tâm sự: “Em thường theo mẹ đi thiện nguyện nên hiểu rõ sự thiếu thốn của các bạn ở vùng khó. Em tiết kiệm tiền ăn sáng để mua quà, mong chia sẻ phần nào để các bạn vượt qua khó khăn”.

Cùng trường với Thịnh, em Bùi Lãm (lớp 7A1) hào hứng kể: “Không chỉ góp gạo, nhu yếu phẩm, em còn gửi tặng đồng phục, sách vở, đồ chơi cho các bạn”.

Mở rộng vòng tay yêu thương

Ngoài mô hình “Kho gạo yêu thương”, chị Giang cũng muốn lan tỏa văn hóa đọc đến các em học sinh bằng việc thực hiện “Thư viện yêu thương” tại làng De Chí, xã Gào.

Tận dụng một phòng học cũ của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu ở điểm trường làng, chị Giang cùng các tình nguyện viên đã cải tạo thành một thư viện nhỏ xinh có hơn 2.000 đầu sách gồm truyện thiếu nhi, sách tham khảo, truyện tranh…

Ông Rơ Mah Roi-người dân làng De Chí-chia sẻ: “Các em học sinh khó khăn trong làng giờ đây vừa được nhận quà hằng tháng, vừa có thư viện để đọc sách. Bà con ở đây đa phần đều vất vả nên khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ thầy cô và các nhà hảo tâm, ai cũng rất phấn khởi”.

Theo chia sẻ của chị Giang, việc bổ sung đầu sách cho “Thư viện yêu thương” sẽ được thực hiện thường xuyên. Đồng thời, nhóm cũng đang ấp ủ kế hoạch xây dựng thêm 4 thư viện mới tại các điểm trường khác thuộc Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Cùng với đó, thông qua sự đồng hành của Quỹ DCI tại TP. Hồ Chí Minh, chị Giang đã xây dựng 2 ngôi nhà tình thương cho 2 học sinh nghèo của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Thầy Bùi Công Năm-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu-cho biết: “Trường có hơn 95% học sinh là người dân tộc thiểu số, đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ từ “Kho gạo yêu thương” là vô cùng thiết thực. Đây không chỉ là sự trợ giúp về vật chất mà còn là cách tiếp sức dài lâu, đồng hành cùng các em trên hành trình chinh phục tri thức”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chung sức giúp học sinh nghèo Gia Lai bước vào năm học mới

Chung sức giúp học sinh nghèo Gia Lai bước vào năm học mới

(GLO)- 12 em học sinh mồ côi, gia đình nghèo, khó khăn ở xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) được Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ chi phí mua sắm sách vở. Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, thiết thực góp phần tiếp sức các em bước vào năm học mới.

Có thể bạn quan tâm

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đời sống

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Phóng sự - Ký sự

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Phóng sự - Ký sự

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

Đời sống

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Xã hội

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

Chuẩn bị kỹ càng, đón con chào đời

Chuẩn bị kỹ càng, đón con chào đời

Đời sống

(GLO)-Tham gia lớp tìm hiểu kiến thức, học cách chăm sóc mẹ và bé… người trẻ ngày càng chú trọng chuẩn bị từ sớm cho hành trình làm cha mẹ. Sự chuẩn bị kỹ càng ấy không chỉ giúp họ yên tâm khi mang thai mà còn vững vàng, tích cực hơn trong từng bước đón con chào đời.

Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31

Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31

Đời sống

(GLO)- Ngày 2-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhóm Siết chặt vòng tay - H2O (TP. HCM), ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai phối hợp với UBND xã Kon Chiêng tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng, giúp nhiều hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng.

Cấp căn cước, VNeID: Đến tận nơi, giúp tận tay

Cấp căn cước, VNeID: Đến tận nơi, giúp tận tay

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tập trung thực hiện mục tiêu: 100% công dân đủ điều kiện được cấp căn cước và tài khoản VNeID; 100% cơ quan, tổ chức có tài khoản VNeID. Phương châm hỗ trợ là: Đến tận nơi, giúp tận tay.

Tuổi già bớt lo nhờ chính sách hưu trí xã hội

Tuổi già bớt lo nhờ chính sách hưu trí xã hội

Đời sống

(GLO)- Từ đầu tháng 7 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đủ điều kiện làm thủ tục thụ hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Đây không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính thiết thực mà còn là sự ghi nhận, sẻ chia đầy nhân văn từ Nhà nước.

Nguyện trọn đời tri ân

Nguyện trọn đời tri ân

Xã hội

(GLO)-Từ năm 2020 đến nay, bà Đặng Kim Hồng (sinh năm 1964, hiện ở phường Quy Nhơn) vẫn bền bỉ phụng dưỡng 91 Mẹ Việt Nam anh hùng trong tỉnh. Ngoài được sự tin tưởng đồng hành của Quỹ Lá xanh Chùa Đống Cao (tỉnh Hưng Yên), bà còn kết nối nhiều nhà hảo tâm để đến với các Mẹ, nguyện trọn đời tri ân.

null