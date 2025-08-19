“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

Túi gạo sẻ chia

“Kho gạo yêu thương” được chị Phạm Quỳnh Lam-Giám đốc điều hành Trung tâm Phát triển kỹ năng Awake Gia Lai và chị Phạm Quỳnh Giang (kinh doanh tự do ở phường Pleiku) sáng lập vào ngày 15-8-2024.

“Xuất phát từ những chuyến đi thiện nguyện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôi tận mắt chứng kiến cảnh nhiều em nhỏ bữa đói bữa no. Hình ảnh ấy khiến tôi day dứt mãi. Và tôi nghĩ, phải có một cách nào đó để giúp các em dài lâu hơn. Thế là “Kho gạo yêu thương” ra đời”-chị Giang chia sẻ.

Chị Phạm Quỳnh Giang (hàng sau, thứ 2 từ trái sang) cùng các nhà hảo tâm tặng gạo, nhu yếu phẩm cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: P.L

Ban đầu, 2 chị dự định cho các con mình hỗ trợ quà hàng tháng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi được chia sẻ trên mạng xã hội, ý tưởng này đã lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim nhiều người.

“Nhiều phụ huynh khác ngỏ ý cho con mình được chung sức để nối dài thêm hành trình của mô hình. Tháng 8-2024, có 60 em học sinh được nhận quà từ “Kho gạo yêu thương”. Đến tháng 12-2024, tăng lên 75 em được nhận quà cho đến nay”-chị Giang cho biết.

1 năm qua, đều đặn vào ngày 15 hằng tháng, những túi quà trị giá khoảng 300 nghìn đồng, gồm 10 kg gạo cùng nhu yếu phẩm, được trao tận tay các học sinh.

Em Rơ Châm Hồng (lớp 2D, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu) xúc động bày tỏ: “Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, ba mẹ đều phải đi làm thuê. Nhận được quà từ “Kho gạo yêu thương”, em rất biết ơn. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt”.

Đồng hành cùng “Kho gạo yêu thương” là những em học sinh tiểu học, THCS ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ tiền lì xì Tết, tiền ăn sáng tiết kiệm được, các em đã góp vào mô hình với tinh thần bạn giúp bạn. Có em tự mình san sẻ với một bạn nhỏ khó khăn, cũng có nhóm 2-3 em chung tay giúp một bạn khác. Hành trình của “Kho gạo yêu thương” càng thêm ý nghĩa, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sẻ chia.

Em Nguyễn Phúc Thịnh (lớp 7A3, Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, phường Diên Hồng) tâm sự: “Em thường theo mẹ đi thiện nguyện nên hiểu rõ sự thiếu thốn của các bạn ở vùng khó. Em tiết kiệm tiền ăn sáng để mua quà, mong chia sẻ phần nào để các bạn vượt qua khó khăn”.

Cùng trường với Thịnh, em Bùi Lãm (lớp 7A1) hào hứng kể: “Không chỉ góp gạo, nhu yếu phẩm, em còn gửi tặng đồng phục, sách vở, đồ chơi cho các bạn”.

Mở rộng vòng tay yêu thương

Ngoài mô hình “Kho gạo yêu thương”, chị Giang cũng muốn lan tỏa văn hóa đọc đến các em học sinh bằng việc thực hiện “Thư viện yêu thương” tại làng De Chí, xã Gào.

Tận dụng một phòng học cũ của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu ở điểm trường làng, chị Giang cùng các tình nguyện viên đã cải tạo thành một thư viện nhỏ xinh có hơn 2.000 đầu sách gồm truyện thiếu nhi, sách tham khảo, truyện tranh…

Ông Rơ Mah Roi-người dân làng De Chí-chia sẻ: “Các em học sinh khó khăn trong làng giờ đây vừa được nhận quà hằng tháng, vừa có thư viện để đọc sách. Bà con ở đây đa phần đều vất vả nên khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ thầy cô và các nhà hảo tâm, ai cũng rất phấn khởi”.

Theo chia sẻ của chị Giang, việc bổ sung đầu sách cho “Thư viện yêu thương” sẽ được thực hiện thường xuyên. Đồng thời, nhóm cũng đang ấp ủ kế hoạch xây dựng thêm 4 thư viện mới tại các điểm trường khác thuộc Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Cùng với đó, thông qua sự đồng hành của Quỹ DCI tại TP. Hồ Chí Minh, chị Giang đã xây dựng 2 ngôi nhà tình thương cho 2 học sinh nghèo của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Thầy Bùi Công Năm-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu-cho biết: “Trường có hơn 95% học sinh là người dân tộc thiểu số, đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ từ “Kho gạo yêu thương” là vô cùng thiết thực. Đây không chỉ là sự trợ giúp về vật chất mà còn là cách tiếp sức dài lâu, đồng hành cùng các em trên hành trình chinh phục tri thức”.