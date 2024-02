Kông Chro phòng ngừa cháy nổ từ cơ sở

Tin liên quan Cục Cảnh sát PCCC kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Gia Lai

Mỗi thôn, làng 1 tổ PCCC

Đến nay, huyện Kông Chro đã thành lập 74 tổ PCCC dân phòng ở các thôn, làng, tổ dân phố với 740 thành viên. Đại úy Đinh Văn Sang-Trưởng Công an xã Đak Tơ Pang-cho hay: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, Công an xã đã đề xuất UBND xã thành lập 3 tổ PCCC dân phòng tại 3 làng với 30 thành viên.

Các thành viên tổ PCCC được tập huấn kiến thức, nghiệp vụ PCCC và có trách nhiệm phối hợp với các làng tuyên truyền, vận động người dân trang bị bình chữa cháy, phòng ngừa cháy nổ.

“Tổ PCCC dân phòng đi vào hoạt động góp phần phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”-Trưởng Công an xã Đak Tơ Pang cho biết.

Anh Đinh Văn Tân-Tổ trưởng Tổ PCCC dân phòng làng Brăng (xã Đak Tơ Pang) cho biết: “Làng có 108 hộ, hầu hết là người Bahnar. Thời gian qua, tôi đã vận động được 7 hộ dân tự trang bị bình chữa cháy mini. Tôi tích cực tham gia các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC do Công an huyện tổ chức.

Từ những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi được, tôi tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa cháy nổ. Nhờ đó, năm 2023, làng không xảy ra sự cố cháy nổ”.

Nhờ tích cực triển khai công tác PCCC, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tổ 2 (thị trấn Kông Chro) không xảy ra cháy nổ. Ông Đinh Văn Bảo-Tổ trưởng tổ dân phố 2-cho hay: “Tổ có 357 hộ thuộc 7 cụm dân cư. Trên địa bàn có hơn 100 hộ kinh doanh buôn bán và chợ huyện Kông Chro.

Nhằm đảm bảo an toàn PCCC, UBND thị trấn thành lập 1 tổ PCCC dân phòng với 10 thành viên; thành lập 2 tổ liên gia PCCC với 22 hộ tham gia. Các thành viên trong tổ liên gia được trang bị, phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ, cam kết thực hiện các nội quy về an toàn PCCC; đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin, nắm bắt tình hình, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ xảy ra”.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Trung-Trưởng Công an thị trấn Kông Chro-thông tin: “Cùng với kiện toàn 7 tổ PCCC dân phòng tại 7 tổ dân phố đảm bảo đủ số lượng, kỹ năng và biết cách xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra, thị trấn đã triển khai thành lập được 3 tổ liên gia và 4 điểm chữa cháy công cộng, góp phần phát huy hiệu quả hơn nữa công tác PCCC tại cơ sở”.

Tăng cường công tác PCCC

Để PCCC trở thành phong trào của toàn dân, thời gian qua, huyện Kông Chro đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tăng cường hiệu quả công tác PCCC. Trong đó, huyện chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC cho người dân.

Năm 2023, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền PCCC trên hệ thống loa truyền thanh và bằng xe loa lưu động được 382 lượt; lồng ghép tuyên truyền về PCCC và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư được 123 buổi với 16.901 lượt người tham dự; phát 1.200 tờ rơi tuyên truyền về công tác PCCC; treo 22 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền “Ngày toàn dân PCCC”. Kết hợp với công tác cấp căn cước công dân và thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức độ 2, lực lượng Công an huyện tổ chức hướng dẫn 768 người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” và chia sẻ tài khoản “Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ” trên mạng xã hội Zalo.

Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ cho các cơ quan, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện với 807 người tham gia; phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra 21 cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện; phối hợp với UBND cấp xã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với 37 nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ dân lập, tư thục, bệnh viện, phòng khám tư nhân.

Công an huyện tổ chức kiểm tra, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ đối với 12.954/13.008 hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Nhờ đó, trong 2 năm (2022-2023), trên địa bàn huyện không xảy ra cháy, nổ tại nhà dân, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Ngô Xuân Cường-Phó Trưởng Công an huyện-cho biết: Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt công tác PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và các cơ quan, đơn vị về tác hại của cháy, nổ, các biện pháp hạn chế tình trạng cháy, nổ. Công an huyện tiếp tục hướng dẫn, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt việc lập hồ sơ quản lý về PCCC và xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác PCCC ở cơ sở.