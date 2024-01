Cục Cảnh sát PCCC kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Gia Lai

(GLO)- Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh-Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Bộ Công an vừa có buổi làm việc để thông báo kết luận kiểm tra các mặt công tác nghiệp vụ PCCC-CNCH năm 2023 tại Công an tỉnh Gia Lai.

Theo đó, từ ngày 18 đến 22-1, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế 4 nội dung chuyên đề nghiệp vụ về PCCC-CNCH tại một số đơn vị, Công an địa phương. Kết quả kiểm tra cho thấy: Năm 2023, Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC-CNCH; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Cùng với đó, Công an Gia Lai đã kiên quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC đã đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực (20-2-2021); tập trung triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC-CNCH; công tác kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...

Nhờ triển khai hiệu quả các mặt công tác nên thời gian qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC-CNCH. Đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, kiện toàn mô hình tổ chức, phân công, phân cấp, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Đồng thời, đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra về PCCC-CNCH, xử lý vi phạm, điều tra nguyên nhân vụ cháy...

Về công tác trọng tâm trong thời gian tới, đoàn kiểm tra đề nghị Công an các địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác PCCC-CNCH như: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”; tổ chức các trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC-CNCH; xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, thoát nạn đối với khu dân cư, nhà chung cư, nhà trọ, cơ sở tập trung đông người và các loại hình có nguy cơ cháy, nổ cao.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC-CNCH; tiếp tục hướng dẫn cơ sở khắc phục dứt điểm tồn tại, hạn chế, vi phạm, kiên quyết không để phát sinh mới các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC hoặc chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động.

Công an tỉnh cần triển khai đồng bộ các biện pháp kiềm chế cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan; chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn đoàn công tác đã kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về PCCC-CNCH. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, Công an địa phương nhanh chóng xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, thiếu sót và thực hiện hiệu quả công tác PCCC-CNCH trong thời gian tới.