Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước trên sông Ba

(GLO)-Sáng 22-8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước trên sông Ba (đoạn qua cầu Bến Mộng, phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) sau khi nhảy xuống tắm trong lúc say rượu.

gen-h-z6935569312708-656335d0eb03571623d9bfbc7254beb1.jpg
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước cách hiện trường khoảng 700 m. Ảnh: ĐVCC

Nạn nhân đuối nước là ông Nguyễn Công Viên (SN 1972, trú tại phường Ayun Pa).

Trước đó, khoảng 13 giờ 43 phút ngày 21-8, trong lúc say rượu, ông Viên đã nhảy xuống sông Ba, đoạn chảy qua chân cầu Bến Mộng để tắm, sau đó bị nước cuốn trôi. Một số bạn nhậu với nạn nhân đã chứng kiến và xác nhận vụ việc.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) đã huy động 1 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an phường Ayun Pa và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do những ngày gần đây, trên địa bàn có mưa lớn, nước sông Ba dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

gen-h-z6935570110249-0f92477fb7036c98a9d8d542d0997de8.jpg
Thi thể nạn nhân đuối nước được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: Vũ Chi

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22-8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Viên cách hiện trường khoảng 700 m.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

