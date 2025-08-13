Gia Lai: Điều tra nguyên nhân cụ bà tử vong bất thường trong phòng ngủ

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và cơ quan chức năng điều tra vụ việc bà Lê Thị T. (SN 1955, ở khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc) tử vong trong phòng ngủ. Hiện trường cho thấy có 1 sợi dây buộc trên cổ nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 25 phút ngày 12-8, Công an phường Hoài Nhơn Bắc tiếp nhận trình báo từ bà Trần Thị N. (SN 1984, ở khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc) về cái chết chưa rõ nguyên nhân của mẹ chồng là bà T.

Hiện trường vụ việc cho thấy trên cổ bà T. có buộc 1 sợi dây. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 12-8, bà N. thức dậy, mở cửa phòng ngủ của mẹ chồng thì phát hiện bà T. tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường. Điều bất thường là có 1 sợi dây buộc trên cổ nạn nhân.

Bà N. hô hoán người dân xung quanh và trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Nguyên nhân cái chết bà T. đang được điều tra làm rõ.