Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Điều tra nguyên nhân cụ bà tử vong bất thường trong phòng ngủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC MINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và cơ quan chức năng điều tra vụ việc bà Lê Thị T. (SN 1955, ở khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc) tử vong trong phòng ngủ. Hiện trường cho thấy có 1 sợi dây buộc trên cổ nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 25 phút ngày 12-8, Công an phường Hoài Nhơn Bắc tiếp nhận trình báo từ bà Trần Thị N. (SN 1984, ở khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc) về cái chết chưa rõ nguyên nhân của mẹ chồng là bà T.

2-8318.jpg
Hiện trường vụ việc cho thấy trên cổ bà T. có buộc 1 sợi dây. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 12-8, bà N. thức dậy, mở cửa phòng ngủ của mẹ chồng thì phát hiện bà T. tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường. Điều bất thường là có 1 sợi dây buộc trên cổ nạn nhân.

Bà N. hô hoán người dân xung quanh và trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Nguyên nhân cái chết bà T. đang được điều tra làm rõ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

null