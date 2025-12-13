Gia Lai: Tạm giữ hình sự đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

(GLO) - Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Công Thắng (SN 2005, trú tại phường Quy Nhơn Đông) để làm rõ hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, tối 12-12, Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình cháu N.Q.C. (SN 2013) về việc cháu bị xâm hại tình dục. Ngay sau khi nhận tin, Công an phường đã tổ chức xác minh và nhanh chóng xác định đối tượng là Lê Công Thắng.

Đối tượng Lê Công Thắng. Ảnh: N.G

Đối tượng khai nhận: Đầu tháng 11 vừa qua đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên Công Thắng, không để hình đại diện kết bạn với tài khoản Facebook “QC” của em C.

Sau đó, cả 2 nhắn tin làm quen rồi dần nói chuyện tình cảm với nhau. Đến ngày 8-11, Thắng hẹn gặp và chở C. đi chơi, dụ dỗ C. đến khu vực hồ Phú Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Cả 2 đã quan hệ tình dục và cảnh này được Thắng quay lại.

Đến ngày 12-12, Thắng nhắn tin rủ C. tiếp tục đi quan hệ tình dục nhưng C. không đi. Lúc này, Thắng gửi cho C. đoạn clip đã quay và đe dọa tung lên mạng. Lúc này, C. lo sợ nên báo với gia đình.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Các bé gái cần thận trọng khi làm quen qua mạng mà không xác minh hay có thông tin gì về đối tượng. Cha mẹ cũng cần có cách quản lý, giáo dục con để các em không dễ dãi trong các mối quan hệ qua mạng, để lại hậu quả khó lường.