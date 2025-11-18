Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Điều tra, xử lý đối tượng hiếp dâm trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Đoàn Văn Hùng (SN 1982, trú thôn Hiệp Giao, xã Vân Canh) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 11-11, Công an xã Vân Canh nhận được trình báo của bà Đ.T.T. (SN 1976, trú xã Vân Canh) với nội dung: Vào lúc 1 giờ cùng ngày, con gái của bà là cháu Đ.T.K.A. (SN 2014) đang ngủ ở nhà thì bị Hùng lẻn vào giở trò dâm ô. Vụ việc được người thân cháu A. phát hiện.

doi-tuong-hung-3677.jpg
Đối tượng Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Vân Canh đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh thông tin, tổ chức điều tra và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh truy tìm đối tượng đang lẩn trốn.

Từ các mũi trinh sát, lực lượng Công an xác định Hùng đang lẩn trốn trong rừng keo tại khu vực Suối Một thuộc làng Đắk Đưm, xã Vân Canh. Qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiếp cận, đưa Hùng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, ban đầu, đối tượng Hùng cố tình quanh co chối tội. Tuy nhiên, với các thông tin, tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, đến 14 giờ cùng ngày, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc và đối tượng sau đó đã được Công an xã Vân Canh bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Tin tức

Nghị định 288/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/11, thiết lập khung pháp lý toàn diện cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và khai thác máy bay không người lái (UAV), bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Huỳnh Sang

Gia Lai: Bắt tạm giam đối tượng dùng kiếm chém bạn

Tin tức

(GLO)- Sau khi có kết quả giám định của cơ quan chức năng, ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huỳnh Sang (SN 2008, ở khu phố Định Bình, phường Bồng Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Lật lại loạt sai phạm của thẩm mỹ viện Mailisa

Lật lại loạt sai phạm của thẩm mỹ viện Mailisa

Pháp luật

Thẩm mỹ viện Mailisa nhiều năm qua liên tục bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong hoạt động quảng cáo, cung cấp dịch vụ và sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người khi chưa được cấp phép, hoặc sử dụng người hành nghề nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề.

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm để phục vụ thi công.

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm

Tin tức

(GLO)- Chiều 12-11, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan Công an xác định chiếc xe tải trong vụ va chạm với xe máy ở ngã tư Hoàng Văn Thụ-Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có giấy phép đi vào đường cấm tại khu vực trên.

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các ban, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

null