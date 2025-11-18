Gia Lai: Điều tra, xử lý đối tượng hiếp dâm trẻ em

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Đoàn Văn Hùng (SN 1982, trú thôn Hiệp Giao, xã Vân Canh) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 11-11, Công an xã Vân Canh nhận được trình báo của bà Đ.T.T. (SN 1976, trú xã Vân Canh) với nội dung: Vào lúc 1 giờ cùng ngày, con gái của bà là cháu Đ.T.K.A. (SN 2014) đang ngủ ở nhà thì bị Hùng lẻn vào giở trò dâm ô. Vụ việc được người thân cháu A. phát hiện.

Đối tượng Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Vân Canh đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh thông tin, tổ chức điều tra và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh truy tìm đối tượng đang lẩn trốn.

Từ các mũi trinh sát, lực lượng Công an xác định Hùng đang lẩn trốn trong rừng keo tại khu vực Suối Một thuộc làng Đắk Đưm, xã Vân Canh. Qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiếp cận, đưa Hùng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, ban đầu, đối tượng Hùng cố tình quanh co chối tội. Tuy nhiên, với các thông tin, tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, đến 14 giờ cùng ngày, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc và đối tượng sau đó đã được Công an xã Vân Canh bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.