Truy tìm thanh niên đưa bạn gái 15 tuổi vào khách sạn để “quan hệ”

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định truy tìm người với Võ Hoàng Mạnh Thắng (SN 2008, trú tại xã Ia Băng) để điều tra, giải quyết vụ việc có dấu hiệu “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, gia đình cháu V. (SN 2009, trú tại phường An Phú) đã đến cơ quan Công an trình báo về việc bé gái này bị Thắng thực hiện hành vi hiếp dâm.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-cong-an-tinh-dang-truy-tim-thang-de-phuc-vu-dieu-tra-anh-dvcc.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang truy tìm Thắng để phục vụ điều tra. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, cháu V. có mối quan hệ quen biết với Thắng và có một số lần đi nhậu cùng. Trong 2 lần vào tháng 12-2024 và tháng 2-2025, sau những cuộc nhậu, Thắng đã dẫn V. vào khách sạn H.H trên địa bàn phường An Phú.

Lợi dụng khi cháu V. say xỉn, Thắng đã thực hiện hành vi giao cấu với bé gái 15 tuổi. Theo gia đình tố cáo, vì hành vi này của Thắng, cháu V. đã mang thai, sau đó đã bị phá bỏ.

Lực lượng Công an đã tiến hành mời Thắng đến làm việc để làm rõ về tố cáo trên. Tuy nhiên, hiện thanh niên này không có mặt ở địa phương và không thể liên lạc được. Do đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã tiến hành ra quyết định truy tìm người.

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các ban, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hà (giữa) bị Công an xã Phù Mỹ Bắc bắt giữ.

Gia Lai: Bắt đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-11, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao Nguyễn Thị Hà (SN 1996, ở thôn Công Lương, phường Hoài Nhơn Đông) là đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

Pháp luật

(GLO)- Gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ cản trở công vụ, một số đối tượng còn liều lĩnh tấn công cán bộ, gây thương tích, khiến dư luận bức xúc.

Lực lượng công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ.

Bắt Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng

Tin tức

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) cùng 2 Phó giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

Tin tức

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

