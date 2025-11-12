Truy tìm thanh niên đưa bạn gái 15 tuổi vào khách sạn để “quan hệ”

(GLO)- Chiều 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định truy tìm người với Võ Hoàng Mạnh Thắng (SN 2008, trú tại xã Ia Băng) để điều tra, giải quyết vụ việc có dấu hiệu “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, gia đình cháu V. (SN 2009, trú tại phường An Phú) đã đến cơ quan Công an trình báo về việc bé gái này bị Thắng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang truy tìm Thắng để phục vụ điều tra. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, cháu V. có mối quan hệ quen biết với Thắng và có một số lần đi nhậu cùng. Trong 2 lần vào tháng 12-2024 và tháng 2-2025, sau những cuộc nhậu, Thắng đã dẫn V. vào khách sạn H.H trên địa bàn phường An Phú.

Lợi dụng khi cháu V. say xỉn, Thắng đã thực hiện hành vi giao cấu với bé gái 15 tuổi. Theo gia đình tố cáo, vì hành vi này của Thắng, cháu V. đã mang thai, sau đó đã bị phá bỏ.

Lực lượng Công an đã tiến hành mời Thắng đến làm việc để làm rõ về tố cáo trên. Tuy nhiên, hiện thanh niên này không có mặt ở địa phương và không thể liên lạc được. Do đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã tiến hành ra quyết định truy tìm người.